Нур-Султан. 9 сентября. Kazakhstan Today - За сутки зафиксированы 450 случаев заболевания пневмонией, передает Kazakhstan Today.

По данным Министерства здравоохранения РК, за прошедшие сутки зафиксированы 450 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 372 человека выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 28 228, летальных случаев - 316, выздоровевших - 6546.

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