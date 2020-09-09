В Казахстане за сутки зарегистрированы 64 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией

Нур-Султан. 8 сентября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 7 сентября 2020 года в Казахстане выявлено 106 425 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 64 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 2;

город Алматы - 8;

Акмолинская область - 3;

Алматинская область - 1;

Атырауская область - 3;

Восточно-Казахстанская область - 17;

Жамбылская область - 4;

Западно-Казахстанская область - 7;

Карагандинская область - 6;

Костанайская область - 2;

Павлодарская область - 2;

Северо-Казахстанская область - 5;

Туркестанская область - 4.

Всего в стране выявлено 106 425 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 239 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 99 893.

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