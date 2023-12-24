Заболеваемость COVID-19 в мире выросла за 28 дней на 52 процента - ВОЗ

В Юго-Восточной Азии число новых случаев ковида выросло за четыре недели на 388%

Рассказать друзьям

Женева. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Заболеваемость коронавирусной инфекцией в мире в период с 20 ноября по 17 декабря выросла на 52% по сравнению с предыдущими четырьмя неделями, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.





По данным ВОЗ, наибольшее число заболевших было выявлено в России - 279 359. Вместе с тем смертность в среднем в мире снизилась на 8%.





Согласно информационному бюллетеню ВОЗ, в мире за четыре недели было зарегистрировано 854 673 случая заражения и 3005 летальных исходов.





Данные ВОЗ свидетельствуют о неоднородной картине заболеваемости и смертности в регионах. В Юго-Восточной Азии число новых случаев ковида выросло за четыре недели на 388%, смертность увеличилась более чем в три раза, информирует ТАСС





В Африке зарегистрировано на 77% больше заболевших и на 50% меньше умерших. В Европе рост заболеваемости составил 54%, смертность увеличилась на 14%. В то же время в Американском регионе заболеваемость уменьшилась на 23%, а смертность - на 48%. В Восточном Средиземноморье заболело на 51% меньше людей, а число летальных исходов снизилось на 65%.





Помимо РФ, в пятерку стран с наибольшим количеством новых случаев заболевания коронавирусом вошли Сингапур (120 898), Италия (114 795), Польша (39 828) и Австралия (39 505). В Италии зарегистрировано больше всего умерших - 510. Далее идут Швеция (396), Россия (376), Австралия (211) и Польша (141).