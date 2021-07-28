Заболеваемость коронавирусом в Алматы превысила пессимистический прогноз

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АЛМАТЫ. 27 ИЮЛЯ - Эпидемиологическая обстановка в Алматы имеет тенденцию к ухудшению из-за роста заболеваемости Дельта-штаммом коронавируса. Об этом на брифинге в РСК сообщил руководитель управления общественного здоровья города Алматы Нариман Табынбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации главы УОЗ Алматы за последние две недели заболеваемость коронавирусом в городе выросла в 1,2 раза.

Спикер отметил, что за период с 1 по 27 июля в городе зафиксировано 18 118 случаев заболевания КВИ, что значительно выше пессимистического прогноза в 10 700 случаев.





Причиной ухудшения эпидобстановки Табынбаев назвал распространение в городе с 18 июля штамма Дельта, который обладает большей контагиозностью и имеет тяжелые осложнения.





Дополнено: Глава управления озвучил прогноз по распространению КВИ в городе, согласно которому, пик заболеваемости придется на первую декаду августа с регистрацией около 1600 случаев заболевания в сутки.





Согласно пессимистическому прогнозу, пик заболеваемости будет зарегистрирован 11-12 августа с регистрацией до 2 тыс. новых случаев в сутки. В августе прогнозируется 34 500 случаев заболевания КВИ, а в сентябре ожидается спад до 4500 случаев", - уточнил он.





В связи с этим в городе подготовлено 7 тыс. инфекционных коек, а также имеется 3 тыс. резервных коек. На случай критической ситуации идет поиск еще 2 тыс. резервных коек.





Спикер проинформировал, что на 27 июля в стационарах находятся 3827 пациентов, из которых 239 - дети. Из них крайне тяжелых - 114, тяжелых - 956. На ИВЛ находятся 29 пациентов, на неинвазивной вентиляции легких - 105 и High Flo - 99 пациентов.





На сегодняшний день загруженность реанимационных коек, по словам главы упрвления, составляет 52%.





Новые штаммы коронавируса агрессивны, есть летальные случаи. За весь период зарегистрированы 1092 умерших. В текущем году с 1 января по 26 июля умерли 703 человека. На фоне смертности населения, роста заболевших очень важно вакцинироваться. Сегодня это единственный приемлемый способ формирования коллективного иммунитета и преодоления последствий пандемии", - сообщил Табынбаев





Также глава горздрава отметил, что очень много больных находятся на лечении на дому.

Под наблюдением уже 7361 пациент. Нам пришлось увеличить штат Телемедицинского центра до 84 сотрудников, которые консультируют больных дистанционно, привлекая дополнительно специалистов", - сообщил Табынбаев.

Руководитель УОЗ отметил, что первостепенная задача - не допустить увеличения летальных случаев.

В Алматы ежедневное количество вызовов скорой помощи выросло до 2700. Удельный вес вызовов с ОРВИ, КВИ и пневмонией в июле увеличился в 2 раза. В группе риска по-прежнему люди, страдающие хроническими заболеваниями", - сообщил спикер.

По словам Табынбаева, новый штамм Дельта не щадит молодое население. В Алматы зафиксировано 2 смертельных случая, когда от коронавируса скончались люди в возрасте до 40 лет.

Буквально на глазах в течение шести часов ухудшается состояние больных, зараженных новым штаммом коронавируса", - добавил глава УОЗ.

Табынбаев призывает алматинцев активнее вакцинироваться, чтобы сберечь свое здоровье и здоровье близких.

Спикер напомнил, что в городе развернута обширная сеть прививочных пунктов. Имеется возможность ежедневно проводить до 15-20 тысяч прививок. По состоянию на 26 июля получено 768 545 доз 1-го компонента и 499 185 доз 2-го компонента вакцины.

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