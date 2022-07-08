Заболеваемость коронавирусом в Алматы выросла в 6,3 раза за месяц

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АЛМАТЫ. 7 ИЮЛЯ - Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Алматы продолжает увеличиваться. Поэтому эпидемиологи призывают во время предстоящего Курбан-айта соблюдать санитарные нормы и не устраивать мероприятия с большим числом людей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщила на брифинге в РСК заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Карлыгаш Абдижаббарова, в июне по сравнению с маем уровень заболеваемости в Алматы увеличился в 6,3 раза: с 94 до 595 случаев. На сегодняшний день в сутки регистрируется от 100 до 200 случаев КВИ. С 3 июля Алматы перешел в "желтую" зону в матрице оценки эпидемиологической ситуации Минздрава РК.

По информации Абдижаббаровой, за 6 месяцев 2022 года в Алматы зафиксирован 55 441 случай КВИ, из них в июле - 773 случая.

Причиной роста заболеваемости КВИ в Алматы явилась активизация ранее циркулировавших штаммов омикрон и чрезвычайно заразного мутированного подвида стелс-омикрон на фоне сложившегося на июнь практического отсутствия иммунитета у 44% населения. Этому также способствовали возросшие социальные контакты населения во время отпусков и каникул, выезды на отдых в зарубежные страны, приезд граждан из соседних России и КНР на работу в РК, с которыми возможен был завоз инфекции", - отметила замруководителя ДСЭК.

Она рекомендовала во время при праздновании Курбан-айта в местах проведения обрядов жертвоприношения и в мечетях носить маски. Важно также сохранять социальную дистанцию, часто обрабатывать руки, не посещать места массового скопления людей.

По информации РСК, также эпидемиологами установлен запрет реализации скота с автомашин и в частных домовладениях. Организация забоя и реализация скота должны производиться в убойных пунктах и на площадках, получивших официальное ветеринарно-санитарное заключение ветеринарной службы. Убой скота должен проходить только при наличии ветеринарной справки.