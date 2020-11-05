Заболеваемость коронавирусом в Казахстане выросла в 2,6 раза за неделю

Нур-Султан. 4 ноября. Kazakhstan Today - Вице-министр здравоохранения Руспублики Казахстан Ажар Гиният в ходе брифинга в СЦК отметила рост заболеваемости коронавирусом во всех регионах страны, передает Kazakhstan Today.

Рост заболеваемости наблюдается во всех регионах. По сравнению с прошлой неделей заболеваемость выросла в 2,6 раза, в том числе в Восточно-Казахстанской области в 6,6 раза - с 193 до 1283 случаев, в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Костанайской областях в 3 раза", - проинформировала вице-министр.

По ее словам, на сегодняшний день усиленные меры приняты акимами 14 регионов: Северо-Казахстанской области, Западно-Казахстанской области, Акмолинской, Мангистауской, Алматинской, Атырауской, Павлодарской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областей, акимами городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента.

Усиленные меры направлены на снижение наполняемости объектов общественного питания, сокращение графика работы объектов предпринимательской и иной деятельности и объектов, обслуживающих жизнедеятельность населения, соблюдение ограничительных мер, приостановление движения общественного транспорта в выходные дни", - пояснила спикер.

Она также подчеркнула, что наибольший процент занятости коек в инфекционных стационарах наблюдается в СКО.

Занятость коек по республике в инфекционных стационарах составляет 20%. В разрезе регионов наибольший процент занятости отмечается в СКО - 37%, ЗКО и Нур-Султане по 30%. Занятость реанимационных коек составляет 17% (213 коек), наибольший процент занятости отмечается в СКО - 38%, ВКО - 29%, городе Нур-Султане - 28%. В карантинных стационарах занятость составляет 5,2% (372 коек), наибольший процент занятости наблюдается в ЗКО - 20%, СКО - 18%, ВКО -15,5%", - уточнила Ажар Гиният.

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