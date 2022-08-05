Заболеваемость КВИ в Казахстане за 2 недели выросла в 3 раза

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НУР-СУЛТАН. 4 АВГУСТА - В Казахстане за последние две недели количество больных по сравнению с предыдущими двумя неделями увеличилось с 10 тысяч случаев до 34,5 тысячи случаев, или в 3,2 раза. Рост наблюдается во всех регионах, сообщила на брифинге в СЦК министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Согласно матрице оценок, сегодня в "желтой" зоне находится город Нур-Султан, остальные регионы находятся в "зеленой" зоне. В сутки регистрируется до 3000 случаев КВИ+ и до 20 случаев КВИ. Современная форма КВИ-заболевания протекает в легкой форме, болезнь протекает легко, но беременные, люди старше 60 и имеющие сопутствующие болезни, а также те, кто не привился, входят в группу риска", - рассказала министр.
По ее словам, более 94% заболевших получают лечение в амбулаторных условиях.
По данным ВОЗ, за последнюю неделю наблюдается рост заболеваемости в 69 странах мира. В том числе на 68% в России, на 40% в Венгрии, на 20% в Грузии, на 13% в Польше.
Гиният также сообщила, что для лечения больных КВИ в республике достаточно лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
В регионах обеспечен 2-месячный пополняемый фонд по 16 наименованиям лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции", - заявила министр.