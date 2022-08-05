Заболеваемость КВИ в Казахстане за 2 недели выросла в 3 раза

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НУР-СУЛТАН. 4 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 2792 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 360 068 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:

в городе Нур-Султане - 847,

в городе Алматы - 435,

в городе Шымкенте - 41,

в Акмолинской области - 123,

в Актюбинской области - 70,

в Алматинской области - 57,

в Жетысуской области - 122,

в Атырауской области - 63,

в ВКО - 36,

в Абайской области - 43,

в Жамбылской области - 59,

в ЗКО - 134,

в Карагандинской области - 361,

в Улытауской области - 62,

в Костанайской области - 87,

в Кызылординской области - 42,

в Мангистауской области - 41,

в Павлодарской области - 99,

в СКО - 53,

в Туркестанской области - 17.

В Казахстане за сутки 2067 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии выздоровели 1 318 177 человек.

По данным Минздрава, лечение от КВИ продолжают получать 28 497 человек (28 223 КВИ+ и 274 КВИ-), из них в стационарах находятся 1477 пациентов, на амбулаторном уровне - 27 020 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 35 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 8 пациентов, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.

За 2 августа выявлено 26 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.

В Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 558 464 человека, 2-м компонентом провакцинировано 9 337 988 человек. Ревакцинировано 5 086 346 человек.