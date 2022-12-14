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Заболеваемость скарлатиной и коронавирусом растет в СКО

13.12.2022, 18:01 3251
Заболеваемость скарлатиной и коронавирусом растет в СКО
Число случаев заболевания скарлатиной выросло более чем в 10 раз, санврачи вновь рекомендуют жителям региона носить маски
Петропавловск. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Случаи скарлатины выявлены почти во всех районах Северного Казахстана, однако санврачи утверждают, что вспышки заболевания нет, сообщил во время брифинга региональной службы коммуникаций главный санитарный врач региона Асет Жуматаев.

По данным санэпидемиологов, за 11 месяцев текущего года в регионе выявлено 522 случая заболеваемости скарлатиной. 94% от всех заболевших составляют дети до 14 лет. Больше всего (415 человек) болеют в городе Петропавловске. При этом в аналогичном периоде прошлого года по области было выявлено всего 45 случаев", - сообщает "Петропавловск.news".


По словам главного санврача региона, все случаи в основном протекают в легкой форме.

При данном заболевании на карантин закрываются только группы, где есть дети до 6 лет, школьные классы на карантин не закрывают. Контактные лица не изолируются. Сегодня закрыты группы в трех дошкольных учреждениях. Больные лечатся амбулаторно под наблюдением медработника. Госпитализируют только малышей до двух лет и детей при сопутствующих заболеваниях и эпидпоказаниям, если нет возможности изолировать ребенка в детском доме или доме ребенка", - рассказал санврач.


Симптомы скарлатины схожи с простудой и гриппом: повышение температуры, боль в горле, слабость, головная боль, иногда тошнота и рвота. Отличительной чертой заболевания является мелкая сыпь на фоне покраснения кожи. Однако, по словам Асета Жуматаева, заболевание иногда протекает атипично. Поэтому определить его может только медицинский работник. Инкубационный период скарлатины длится до 10 дней.

В то же время на севере Казахстана растет количество заболевших коронавирусной инфекцией. Только за последние две недели было выявлено 35 случаев заболевания, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По словам Жуматаева, на 13 декабря в Северо-Казахстанской области был зарегистрирован 46 361 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Он подчеркнул, что самым эффективным методом профилактики по прежнему считается вакцинация и ревакцинация от КВИ. Пока регион находится в зеленой зоне. Но санврачи все же рекомендуют жителям области и города носить маски в местах массового скопления населения и во всех видах транспорта.
 

новости по теме

В Казахстане 180 человек заболели коронавирусом за последние сутки

11.12.2022, 10:05 12616
На 9 декабря зафиксирован один летальный случай от КВИ
Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 180 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 398 662 случая заболевания.

По данным Минздрава РК, на 11 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1849 человек (1 635 КВИ+ и 214 КВИ-), из них в стационарах находится 263 пациента, на амбулаторном лечении - 1586 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациентa, на аппарате ИВЛ - 3 пациентa.
 

В Казахстане 203 человека заболели коронавирусом за последние сутки

10.12.2022, 09:46 16501
На 8 декабря зафиксирован один летальный случай от КВИ
Астана. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 203 случая заболевания коронавирусом (ПЦР+). Всего с начала пандемии - 1 398 264 случая, информирует Министерство здравоохранения РК.

На 8 декабря зафиксирован один летальный случай от КВИ.

Кроме того, по данными Минздрава, 13 казахстанцев заболели пневмонией с признаками коронавируса (ПЦР-).

На 10 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1725 человек (-1 510+ и 215 КВИ-), из них в стационарах находятся 263 пациента, на амбулаторном лечении - 1462 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациента, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.
 

В Казахстане за сутки более 200 человек заболели коронавирусом

09.12.2022, 08:39 21546
Выявлено 13 случаев заболевания коронавирусной пневмонией
Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 203 случая заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 398 264 случая заболевания.

По данным Минздрава РК, на 9 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1667 человек (1460 КВИ+ и 207 КВИ-), из них в стационарах находится 263 пациента, на амбулаторном лечении - 1404 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 5 пациентов, на аппарате ИВЛ - 4 пациентa.

За 7 декабря выявлено 13 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса.
 

В Казахстане за сутки выявлено 219 случаев заболевания коронавирусом

08.12.2022, 08:53 26866
За 6 декабря в РК выявлено 18 случаев заболевания коронавирусной пневмонией
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 219 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 398 061 случай заболевания.

По данным Минздрава РК, на 8 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1556 человек (1348 КВИ+ и 208 КВИ-), из них в стационарах находится 234 пациента, на амбулаторном уровне - 1322 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациента, на аппарате ИВЛ - 4 пациента.

За 6 декабря в РК выявлено 18 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.
 

В Казахстане за сутки 175 человек заболели коронавирусом

07.12.2022, 09:48 32261
За 5 декабря зарегистрировано 10 случаев заболевания пневмонией
Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 175 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 397 842 случая заболевания.

По данным Минздрава РК, на 7 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1447 человек (1255 КВИ+ и 192 КВИ-), из них в стационарах находится 203 пациента, на амбулаторном уровне - 1244 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациента, на аппарате ИВЛ - 4 пациентa.

За 5 декабря зарегистрировано 10 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
 

В Пекине ослабили антиковидные ограничения

06.12.2022, 20:46 35306
Ожидается, что власти Китая объявят о 10 новых мерах по смягчению ковидных ограничений
Пекин. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Жителям Пекина разрешили ходить в парки, супермаркеты, офисы и аэропорты без отрицательного результата теста на COVID-19.

Как сообщает Reuters, ожидается, что власти Китая объявят о 10 новых мерах по смягчению ковидных ограничений. Помимо прочего, заболевание может быть понижено с нынешней высшей категории инфекционных заболеваний A до менее строгой категории B. Также гражданам Китая с положительным результатом на коронавирус разрешат домашний карантин.

Ослабление антиковидных мер происходит на фоне многодневных массовых протестов в Китае.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 140 случаев заболевания коронавирусом

06.12.2022, 09:45 37301
Лечение от КВИ продолжают получать 1374 человека
Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 140 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 397 667 случаев заболевания.

По данным Минздрава РК, на 6 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1374 человека (1183 КВИ+ и 191 КВИ-), из них в стационарах находится 191 пациент, на амбулаторном уровне - 1183 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 5 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациентов, на аппарате ИВЛ - 4 пациента.

I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 10 849 289 человек, II компонентом - 10 613 754 человека. Ревакцинировано 5 669 940 человек.
 

В Казахстане впервые за месяц зарегистрирован летальный случай от коронавирусной пневмонии

05.12.2022, 08:33 40666
Лечение от коронавируса продолжают получать более тысячи человек
Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 114 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 397 527 случаев заболевания.

По данным Минздрава РК, на 5 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1364 человека (1214 КВИ+ и 197 КВИ-), из них в стационарах находится 176 пациентов, на амбулаторном уровне - 1235 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациента, на аппарате ИВЛ - 3 пациентa.

За 3 декабря выявлено 3 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Зарегистрирован один летальный случай от КВИ-.
 

 

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