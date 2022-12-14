Заболеваемость скарлатиной и коронавирусом растет в СКО

Число случаев заболевания скарлатиной выросло более чем в 10 раз, санврачи вновь рекомендуют жителям региона носить маски

Петропавловск. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Случаи скарлатины выявлены почти во всех районах Северного Казахстана, однако санврачи утверждают, что вспышки заболевания нет, сообщил во время брифинга региональной службы коммуникаций главный санитарный врач региона Асет Жуматаев.





По данным санэпидемиологов, за 11 месяцев текущего года в регионе выявлено 522 случая заболеваемости скарлатиной. 94% от всех заболевших составляют дети до 14 лет. Больше всего (415 человек) болеют в городе Петропавловске. При этом в аналогичном периоде прошлого года по области было выявлено всего 45 случаев", - сообщает " Петропавловск.news" .





По словам главного санврача региона, все случаи в основном протекают в легкой форме.





При данном заболевании на карантин закрываются только группы, где есть дети до 6 лет, школьные классы на карантин не закрывают. Контактные лица не изолируются. Сегодня закрыты группы в трех дошкольных учреждениях. Больные лечатся амбулаторно под наблюдением медработника. Госпитализируют только малышей до двух лет и детей при сопутствующих заболеваниях и эпидпоказаниям, если нет возможности изолировать ребенка в детском доме или доме ребенка", - рассказал санврач.





Симптомы скарлатины схожи с простудой и гриппом: повышение температуры, боль в горле, слабость, головная боль, иногда тошнота и рвота. Отличительной чертой заболевания является мелкая сыпь на фоне покраснения кожи. Однако, по словам Асета Жуматаева, заболевание иногда протекает атипично. Поэтому определить его может только медицинский работник. Инкубационный период скарлатины длится до 10 дней.





В то же время на севере Казахстана растет количество заболевших коронавирусной инфекцией. Только за последние две недели было выявлено 35 случаев заболевания, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.





По словам Жуматаева, на 13 декабря в Северо-Казахстанской области был зарегистрирован 46 361 случай заболевания коронавирусной инфекцией.



