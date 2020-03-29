Семей. 28 марта. Kazakhstan Today - Заболевшие коронавирусом жители Семея прибыли из Египта, передает Kazakhstan Today.

Сегодня в нашей области, в частности в городе Семее, были подтверждены первые 2 случая коронавируса. Семейная пара, мужчина и женщина 1959 года рождения. Они 21 марта 2020 года прибыли в страну рейсом Шарм-Эль-Шейх - Нурсултан. Были на отдыхе в Египте. До города Семея доехали на собственном транспорте", - сообщил аким ВКО Даниал Ахметов в Facebook.

По его информации, вместе с ними также выезжали члены семьи в количестве 5 человек. Результаты анализа на 28 марта 2020 года на COVID-19 у четырех лиц отрицательные. Один анализ находится в работе.

Кроме того, выявлено еще одно контактное лицо, у которого также взяты анализы. В настоящий момент четверо изолированы в провизорный стационар, остальные четверо находятся под наблюдением врачей в карантинном стационаре.

Отмечу, что состояние заболевших стабильное, средней степени тяжести. Первые жалобы были на температуру и редкий кашель. Бригады скорой медицинской помощи отреагировали незамедлительно и согласно алгоритму в специальных капсулах доставили их в стационар. Ведется дезинфекция мест, где проживали данные лица", - сообщил аким.





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