Заболевшие после первого компонента вакцины от КВИ должны будут привиться заново

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Если человек после первой дозы вакцины от коронавируса заболел, то он получает соответствующее лечение. Естественно, в период лечения он вторую дозу не получает. После выздоровления любая вакцинация у нас начинается после истечения трех-шести месяцев. Соответственно, если он заболел после получения первого компонента, то получает лечение и еще ждет от трех до шести месяцев после выздоровления. Соответственно, он начинает полный курс вакцинации по истечении полугода после выздоровления", - сказала Роза Кожапова.
Она напомнила, что антитела к КВИ содержатся в организме в среднем шесть месяцев.
По состоянию на 23.59 13 июля в Казахстане подтверждено 466 792 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 4375 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
14 июля премьер-министр РК Аскар Мамин в ходе заседания Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК поручил усилить карантинные меры в четырех регионах.
Также 14 июля с учетом эпидемиологической ситуации (активное распространение Дельта-штамма КВИ) и охвата вакцинацией Министерством здравоохранения обновлен прогноз эпидемиологической ситуации.
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