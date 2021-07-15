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НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - В ходе брифинга в СЦК руководитель управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями Минздрава РК Роза Кожапова заявил, что заболевшие после первого компонента вакцины от КВИ должны будут привиться заново, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Если человек после первой дозы вакцины от коронавируса заболел, то он получает соответствующее лечение. Естественно, в период лечения он вторую дозу не получает. После выздоровления любая вакцинация у нас начинается после истечения трех-шести месяцев. Соответственно, если он заболел после получения первого компонента, то получает лечение и еще ждет от трех до шести месяцев после выздоровления. Соответственно, он начинает полный курс вакцинации по истечении полугода после выздоровления", - сказала Роза Кожапова.

Она напомнила, что антитела к КВИ содержатся в организме в среднем шесть месяцев.

По состоянию на 23.59 13 июля в Казахстане подтверждено 466 792 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 4375 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

14 июля премьер-министр РК Аскар Мамин в ходе заседания Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК поручил усилить карантинные меры в четырех регионах.

Также 14 июля с учетом эпидемиологической ситуации (активное распространение Дельта-штамма КВИ) и охвата вакцинацией Министерством здравоохранения обновлен прогноз эпидемиологической ситуации.

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