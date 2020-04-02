Заболевший коронавирусом человек может заразить до четырех человек, контактный - до десяти

Хотела бы обратить ваше внимание, что на сегодня из 369 случаев (по состоянию на 16.50 - 372 случая. - Прим. агентства) мы регистрируем всего 91 завозной случай. Все остальные случаи связаны с контактами. Это говорит о том, что идет внутреннее распространение инфекции, при этом имеют место случаи, когда от одного контактного заражается до 10 человек. Это наша статистика. Вирус высоко заразен. Один человек может заразить до четырех человек и очень важно в этой ситуации соблюдать меры карантина", - сказала она на брифинге в СЦК.
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