Занятость инфекционных коек в Казахстане составляет 52%, реанимационных - 48%

НУР-СУЛТАН. 20 АВГУСТА - Министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой доложил об эпидситуации в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации главы МЗ РК, с 1 августа индекс распространенности коронавирусной инфекции в РК снизился на 14% (с 1,11 до 0,97). Занятость инфекционных коек составляет 52%, реанимационных коек - 48%.

Он отметил, что высокая занятость инфекционных коек отмечается в Актюбинской области - 71%, Кызылординской области - 66%, городе Алматы - 63%, Алматинской области - 60%.

На протяжении последних трех недель в Казахстане отмечается постепенная стабилизация эпидемиологической ситуации, за неделю в среднем регистрируется около 53 тыс. случаев, за прошедшие 4 дня этой недели зарегистрировано 28 588 случаев КВИ+ и 1376 КВИ-", - отметил Цой.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано 723 064 больных с положительным результатом COVID-19 и 67 141 случай с КВИ-. Выздоровело порядка 83% больных с КВИ, из них 597 850 больных с КВИ+ и 57 455 больных с КВИ-. Согласно матрице эпидемиологической ситуации, Республика Казахстан и 16 регионов страны находится в "красной" зоне. В "зеленой" зоне только Туркестанская область.

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