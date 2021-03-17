Алматы. 16 марта. Kazakhstan Today - Западно-Казахстанская область перешла в красную зону по распространению COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 16 марта 2021 года, в "красной" зоне находятся Алматы, Нур-Султан и Западно-Казахстанская область.

В Алматы за прошедшие сутки зарегистрировано 297 новых случаев КВИ (всего 28 000), в Нур-Султане - 127 (всего 26 733), в ЗКО - 51 (всего 13 878).

В "желтой" зоне: Акмолинская, Алматинская, Атырауская, Карагандинская области.

В "зеленой" зоне: все остальные регионы.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства