Западно-Казахстанская область перешла в красную зону по распространению COVID-19

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 16 марта 2021 года, в "красной" зоне находятся Алматы, Нур-Султан и Западно-Казахстанская область.
В Алматы за прошедшие сутки зарегистрировано 297 новых случаев КВИ (всего 28 000), в Нур-Султане - 127 (всего 26 733), в ЗКО - 51 (всего 13 878).
В "желтой" зоне: Акмолинская, Алматинская, Атырауская, Карагандинская области.
В "зеленой" зоне: все остальные регионы.
Напомним, по состоянию на 23.59 15 марта 2021 года в Казахстане зарегистрировано 225 685 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста.
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