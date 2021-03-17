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Западно-Казахстанская область перешла в красную зону по распространению COVID-19

16.03.2021 12016
Западно-Казахстанская область перешла в красную зону по распространению COVID-19
Алматы. 16 марта. Kazakhstan Today - Западно-Казахстанская область перешла в красную зону по распространению COVID-19, передает Kazakhstan Today.
 
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 16 марта 2021 года, в "красной" зоне находятся Алматы, Нур-Султан и Западно-Казахстанская область. 
 
В Алматы за прошедшие сутки зарегистрировано 297 новых случаев КВИ (всего 28 000), в Нур-Султане - 127 (всего 26 733), в ЗКО - 51 (всего 13 878).
 
В "желтой" зоне: Акмолинская, Алматинская, Атырауская, Карагандинская области.
 
В "зеленой" зоне: все остальные регионы.
 
Напомним, по состоянию на 23.59 15 марта 2021 года в Казахстане зарегистрировано 225 685 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. 
 

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