Зарегистрирован еще 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане

Нур-Султан. 4 мая. Kazakhstan Today - По состоянию на 22.20 4 мая зарегистрирован еще 21 случай заболевания коронавирусной инфекцией и 2 летальных случая в Жамбылской и Карагандинской областях, сообщили в Оперштабе со ссылкой на Министерство здравоохранения РК, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрирован еще 21 случай заболевания коронавирусной инфекцией и 2 летальных случая в Жамбылской и Карагандинской областях, из них в:

городе Нур-Султане - 5;

городе Алматы - 1;

Атырауской области - 9;

Восточно-Казахстанской области - 1;

Жамбылской области - 4;

Западно-Казахстанской области - 1.

Итого зарегистрированных случаев в Казахстане - 4049, из них в:

городе Нур-Султане - 706;

городе Алматы - 1318;

городе Шымкенте - 213;

Акмолинской области - 101;

Актюбинской области - 160;

Алматинской области - 156;

Атырауской области - 193;

Восточно-Казахстанской области - 30;

Жамбылской области - 158;

Западно-Казахстанской области - 194;

Карагандинской области - 159;

Костанайской области - 50;

Кызылординской области - 214;

Мангистауской области - 74;

Павлодарской области - 150;

Северо-Казахстанской области - 30;

Туркестанской области - 143.

Таким образом, по последним данным, в Казахстане коронавирусом заразились 4049 человек, 1173 - выздоровели, 29 - скончались.

Напомним, 11 марта текущего года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. По последним данным, число зараженных в мире превысило 3,5 млн человек. Выздоровели более 1 млн 158 тыс. человек, погибли более 248 тысяч.

Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до конца апреля был введен режим чрезвычайного положения . 27 апреля глава государства сообщил о решении продлить режим ЧП в Казахстане до 11 мая.

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