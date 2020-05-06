Зарегистрирован еще 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане

Нур-Султан. 4 мая. Kazakhstan Today - По состоянию на 22.20 4 мая зарегистрирован еще 21 случай заболевания коронавирусной инфекцией и 2 летальных случая в Жамбылской и Карагандинской областях, сообщили в Оперштабе со ссылкой на Министерство здравоохранения РК, передает Kazakhstan Today.
Зарегистрирован еще 21 случай заболевания коронавирусной инфекцией и 2 летальных случая в Жамбылской и Карагандинской областях, из них в:
городе Нур-Султане - 5;
городе Алматы - 1;
Атырауской области - 9;
Восточно-Казахстанской области - 1;
Жамбылской области - 4;
Западно-Казахстанской области - 1.
Итого зарегистрированных случаев в Казахстане - 4049, из них в:
городе Нур-Султане - 706;
городе Алматы - 1318;
городе Шымкенте - 213;
Акмолинской области - 101;
Актюбинской области - 160;
Алматинской области - 156;
Атырауской области - 193;
Восточно-Казахстанской области - 30;
Жамбылской области - 158;
Западно-Казахстанской области - 194;
Карагандинской области - 159;
Костанайской области - 50;
Кызылординской области - 214;
Мангистауской области - 74;
Павлодарской области - 150;
Северо-Казахстанской области - 30;
Туркестанской области - 143.
Таким образом, по последним данным, в Казахстане коронавирусом заразились 4049 человек, 1173 - выздоровели, 29 - скончались.
Напомним, 11 марта текущего года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. По последним данным, число зараженных в мире превысило 3,5 млн человек. Выздоровели более 1 млн 158 тыс. человек, погибли более 248 тысяч.
Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до конца апреля был введен режим чрезвычайного положения. 27 апреля глава государства сообщил о решении продлить режим ЧП в Казахстане до 11 мая.
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