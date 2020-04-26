Система Orphus

Зарегистрировано еще 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане

26.04.2020, 00:38 7588
Зарегистрировано еще 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане
Нур-Султан. 26 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 22.20 часов 25 апреля в Казахстане подтвержден 2601 случай регистрации коронавируса, сообщили в Оперштабе со ссылкой на Министерство здравоохранения РК, передает Kazakhstan Today.
 
Зарегистрировано еще 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в:
 
Туркестанской области - 9,
 
городе Алматы - 13,
 
Акмолинской области - 2,
 
городе Нур-Султане - 7,
 
Костанайской области - 4,
 
Павлодарской области - 2.
 
На сегодняшний день в стране подтвержден 2601 случай регистрации коронавируса, из них в:
 
городе Нур-Султане - 471,
 
городе Алматы - 827,
 
городе Шымкенте - 161,
 
Акмолинской области - 91,
 
Актюбинской области - 55,
 
Алматинской области - 86,
 
Атырауской области - 108,
 
Восточно-Казахстанской области - 16,
 
Жамбылской области - 103,
 
Западно-Казахстанской области - 103,
 
Карагандинской области - 113,
 
Костанайской области - 43,
 
Кызылординской области - 170,
 
Мангистауской области - 26,
 
Павлодарской области - 91,
 
Северо-Казахстанской области - 30,
 
Туркестанской области - 107.
 
По состоянию на 22.20 25 апреля 2 новых случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в Павлодарской области. 
 

COVID-19 выявлен у двух жителей города Павлодара: женщины 1963 года рождения и мужчины 1977 года рождения. Оба пациента обследованы с диагнозом бронхит, положительный результат получен 25 апреля", - говорится в сообщении.

 
Во всех случаях круг контактных лиц определяется, ведется работа по их изоляции. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
 
На сегодняшний день, по состоянию на 22.20 25 апреля, в Павлодарской области зарегистрирован 91 случай заболевания коронавирусной инфекцией.
 
В Нур-Султане двух пациентов с COVID-19 перевели из реанимации в обычное отделение. Всего по Казахстану 42 пациента переведены из реанимации в профильное отделение.
 
В Кызылординской области 1 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели - 646 человек.
 
Таким образом, по последним данным, в Казахстане коронавирусом заразился 2601 человек, 646 выздоровели, 25 скончались.
 
11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 200 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 2,8 млн. 
 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая