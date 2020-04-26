Зарегистрировано еще 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане

Нур-Султан. 26 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 22.20 часов 25 апреля в Казахстане подтвержден 2601 случай регистрации коронавируса, сообщили в Оперштабе со ссылкой на Министерство здравоохранения РК, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрировано еще 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в:

Туркестанской области - 9,

городе Алматы - 13,

Акмолинской области - 2,

городе Нур-Султане - 7,

Костанайской области - 4,

Павлодарской области - 2.

На сегодняшний день в стране подтвержден 2601 случай регистрации коронавируса, из них в:

городе Нур-Султане - 471,

городе Алматы - 827,

городе Шымкенте - 161,

Акмолинской области - 91,

Актюбинской области - 55,

Алматинской области - 86,

Атырауской области - 108,

Восточно-Казахстанской области - 16,

Жамбылской области - 103,

Западно-Казахстанской области - 103,

Карагандинской области - 113,

Костанайской области - 43,

Кызылординской области - 170,

Мангистауской области - 26,

Павлодарской области - 91,

Северо-Казахстанской области - 30,

Туркестанской области - 107.

По состоянию на 22.20 25 апреля 2 новых случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в Павлодарской области.

COVID-19 выявлен у двух жителей города Павлодара: женщины 1963 года рождения и мужчины 1977 года рождения. Оба пациента обследованы с диагнозом бронхит, положительный результат получен 25 апреля", - говорится в сообщении.

Во всех случаях круг контактных лиц определяется, ведется работа по их изоляции. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

На сегодняшний день, по состоянию на 22.20 25 апреля, в Павлодарской области зарегистрирован 91 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

В Нур-Султане двух пациентов с COVID-19 перевели из реанимации в обычное отделение. Всего по Казахстану 42 пациента переведены из реанимации в профильное отделение.

В Кызылординской области 1 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели - 646 человек.

Таким образом, по последним данным, в Казахстане коронавирусом заразился 2601 человек, 646 выздоровели, 25 скончались.

11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 200 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 2,8 млн.

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