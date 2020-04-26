Зарегистрировано еще 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане

Зарегистрировано еще 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в:
Туркестанской области - 9,
городе Алматы - 13,
Акмолинской области - 2,
городе Нур-Султане - 7,
Костанайской области - 4,
Павлодарской области - 2.
На сегодняшний день в стране подтвержден 2601 случай регистрации коронавируса, из них в:
городе Нур-Султане - 471,
городе Алматы - 827,
городе Шымкенте - 161,
Акмолинской области - 91,
Актюбинской области - 55,
Алматинской области - 86,
Атырауской области - 108,
Восточно-Казахстанской области - 16,
Жамбылской области - 103,
Западно-Казахстанской области - 103,
Карагандинской области - 113,
Костанайской области - 43,
Кызылординской области - 170,
Мангистауской области - 26,
Павлодарской области - 91,
Северо-Казахстанской области - 30,
Туркестанской области - 107.
По состоянию на 22.20 25 апреля 2 новых случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в Павлодарской области.
COVID-19 выявлен у двух жителей города Павлодара: женщины 1963 года рождения и мужчины 1977 года рождения. Оба пациента обследованы с диагнозом бронхит, положительный результат получен 25 апреля", - говорится в сообщении.
Во всех случаях круг контактных лиц определяется, ведется работа по их изоляции. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
На сегодняшний день, по состоянию на 22.20 25 апреля, в Павлодарской области зарегистрирован 91 случай заболевания коронавирусной инфекцией.
В Нур-Султане двух пациентов с COVID-19 перевели из реанимации в обычное отделение. Всего по Казахстану 42 пациента переведены из реанимации в профильное отделение.
В Кызылординской области 1 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели - 646 человек.
Таким образом, по последним данным, в Казахстане коронавирусом заразился 2601 человек, 646 выздоровели, 25 скончались.
11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 200 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 2,8 млн.
Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до конца апреля введен режим чрезвычайного положения.
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