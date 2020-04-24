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Зарегистрировано еще 38 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане

23.04.2020, 23:07 6886
Нур-Султан. 23 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 22.40 в Казахстане подтверждены 2289 случаев регистрации коронавируса, сообщили в Оперштабе со ссылкой на Министерство здравоохранения РК, передает Kazakhstan Today.
 

Зарегистрировано еще 38 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них в Алматинской области - 1, Актюбинской области - 12, городе Нур-Султане - 5, Жамбылской области - 10, Кызылординской области - 2, Павлодарской области - 8", - говорится в сообщении.

 
На сегодняшний день в стране подтверждены 2289 случаев регистрации коронавируса, из них в городе Нур-Султане - 428 случаев, городе Алматы - 756 случаев, Карагандинской области - 103 случая, Акмолинской области - 83 случая, Атырауской области - 82 случая, Жамбылской области - 98 случаев, в городе Шымкенте - 133 случая, в Восточно-Казахстанской области - 15 случаев, Алматинской области - 69 случаев, Актюбинской области - 55 случаев, Северо-Казахстанской области - 30 случаев, Павлодарской области - 58 случаев, Мангистауской области - 19 случаев, Кызылординской области - 161 случай, Западно-Казахстанской области - 86 случаев, Туркестанской области - 77 случаев, Костанайской области - 36 случаев.
 
Таким образом, по последним данным, в Казахстане коронавирусом заразились 2289 человек, 560 - выздоровели, 20 - скончались.
 
11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 186 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 2,6 млн. 
 
Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до конца апреля введен режим чрезвычайного положения
 

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