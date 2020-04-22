Зарегистрировано еще 77 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане

Нур-Султан. 18 апреля. Kazakhstan Today - Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 22.15 часов 20 апреля в Казахстане сообщили в Оперштабе со ссылкой на Министерство здравоохранения РК, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрировано еще 77 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них в Павлодарской области - 3, Западно-Казахстанской области - 1, Нур-Султане - 3, Алматинской области - 6, Шымкенте - 7, Алматы - 57", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день в стране подтверждены 1852 случая регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 386 случаев, Алматы - 606 случаев, Карагандинской области - 93 случая, Акмолинской области - 82 случая, Атырауской области - 80 случаев, Жамбылской области - 61 случай, Шымкенте - 90 случаев, Восточно-Казахстанской области - 8 случаев, Алматинской области - 50 случаев, Актюбинской области - 27 случаев, Северо-Казахстанской области - 30 случаев, Павлодарской области - 33 случая, Мангистауской области - 12 случаев, Кызылординской области - 149 случаев, Западно-Казахстанской области - 64 случая, Туркестанской области - 60 случаев, Костанайской области - 21 случай.

В ведомстве также сообщили о новых случаях заражения в городе Шымкенте. По состоянию на 22.15 часов зарегистрировано 7 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Зараженные 5 женщин и 2 мужчин были госпитализированы в карантинный стационар, в связи с контактом ранее заболевшим коронавирусной инфекцией и были взяты лабораторные анализы. По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19", - говоритсы в сообщении.

В настоящее время состояние больных удовлетворительное. В соответствии с утвержденным протоколом проводится лечение.

Выявляются лица, контактировавшие с больными, все взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.

По состоянию на 20 апреля в городе выявлено 90 человека с инфекцией COVID-19.

Кроме того, по информации ведомства, в Западно-Казахстанской области по состоянию на 22.15 часов зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией.

Гражданин, у которого обнаружена коронавирусная инфекция, это житель Шымкента, 40 лет, работающий по вахтовому методу в Российской Федерации. На автопереходе с Самарской областью РФ пост "Сырым", при проведении бесконтактной термометрии жалоб и повышение температуры не было. Согласно алгоритму, вызвана скорая помощь эпидемиологами СКП, госпитализирован в карантинный стационар", - говорится в сообщении.

По результатам диагностического исследования ПЦР у пациента был уточнен диагноз COVID-19.

Больной перегоспитализирован в областную инфекционную больницу. В настоящее время состояние больного удовлетворительное. Проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 20 апреля в области выявлено 64 человека с инфекцией COVID-19.

Также 3 новых случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в Павлодарской области

COVID-19 выявлен у 3 жителей города Экибастуза: женщина 1960 года рождения, а также у двоих несовершеннолетних детей, это девочка 2014 года рождения и мальчик 2017 года рождения. Все пациенты имели контакт с ранее выявленным случаем КВИ", - сообщили в ведомстве.

Во всех случаях круг контактных лиц определяется, ведется работа по их изоляции. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

На сегодняшний день, по состоянию на 22.15 час., в Павлодарской области зарегистрировано 33 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Таким образом, по последним данным в стране подтверждено 1852 случая заражения коронавирусом, 447 выздоровели, 19 умерли.

11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 168 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 2,4 млн.

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