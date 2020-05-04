Зарегистрированы 36 новых случаев заболевания коронавирусом в Казахстане, один летальный случай - в Шымкенте

Нур-Султан. 3 мая. Kazakhstan Today - По состоянию на 18 часов 3 мая зарегистрированы еще 36 случаев заболевания коронавирусной инфекцией и один летальный случай от КВИ в городе Шымкенте, сообщили в Оперштабе со ссылкой на Министерство здравоохранения РК, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрированы еще 36 случаев заболевания коронавирусной инфекцией и один летальный случай от КВИ в городе Шымкенте: в городе Алматы - 7, Мангистауской области - 2, городе Нур-Султане - 4, Атырауской области - 2, Карагандинской области - 1, городе Шымкенте - 5, Жамбылской области - 2, Туркестанской области - 1, Восточно-Казахстанской области - 3, Западно-Казахстанской области - 9", - говорится в сообщении.

Итого зарегистрированных случаев в Казахстане - 3913:

город Нур-Султан - 690;

город Алматы - 1285;

город Шымкент - 211;

Акмолинская область - 100;

Актюбинская область - 153;

Алматинская область - 149;

Атырауская область - 177;

Восточно-Казахстанская область - 28;

Жамбылская область - 148;

Западно-Казахстанская область - 173;

Карагандинская область - 155;

Костанайская область - 50;

Кызылординская область - 214;

Мангистауская область - 65;

Павлодарская область - 150;

Северо-Казахстанская область - 30;

Туркестанская область - 135.

На сегодняшний день в стране зафиксированы 27 летальных случаев, причиной смерти пациентов в которых стала коронавирусная инфекция.

К настоящему времени в стране коронавирусом заразились 3913 человек, 1084 - выздоровели.

11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 244 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 3,4 млн.

Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до конца апреля введен режим чрезвычайного положения . Режим ЧП в РК продлен до 11 мая.

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