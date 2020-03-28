Зарегистрированы еще 9 случаев COVID-19 в Нур-Султане, всего в РК - 135 случаев

Нур-Султан.27 марта. Kazakhstan Today - По состоянию на 19.05 зарегистрированы еще 9 случаев заражения коронавирусной инфекцией в городе Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.

На сегодняшний день в стране подтверждены 135 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 69 случаев, Алматы - 48 случаев, Караганде - 4 случая, Жамбылской области - 3 случая, Атырауской области - 3 случая, Шымкенте - 2 случая, Алматинской области - 1 случай, Актюбинской области - 1 случай, Северо-Казахстанской области - 1 случай, Акмолинской области - 1 случай, Павлодарской области -1 случай, Мангистауской области - 1 случай", - сообщили в Минздраве РК.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией

По последним данным, в мире COVID-19 инфицированы более 532 тыс. человек, скончалось более 24 тыс. человек, выздоровевших более 124 тыс. человек.

Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения

С 28 марта усиливаются карантинные меры в столице и Алматы, а также вводятся ограничения в Шымкенте.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства