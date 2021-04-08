Застрявший в Египте казахстанский подросток на днях вернется домой

Напомним, после отдыха семья подростка уехала в Казахстан, а его не выпустили из Египта из-за положительного теста на коронавирус. Уже неделю он один живет в отеле. Если ПЦР не будет отрицательным, ему придётся жить в Египте еще как минимум неделю, сообщает телеканал "Астана".
Отечественный МИД ведет переговоры с авиакомпаниями о его возвращении.
Мальчик в порядке, себя чувствует очень хорошо, у него повторный тест сегодня взяли, ожидаем результата. Если все будет хорошо, то, возможно, завтра или послезавтра он вернется домой. Сейчас этот вариант мы отрабатываем вместе туроператорами и авиакомпаниями. Мы прорабатываем вопрос, чтобы родители подписали специальную доверенность, по которой можно ребенка отправить без сопровождаемых", - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.
По словам туроператора Валерии Топольняк, египетская сторона полностью обеспечила подростка питанием, лечением и жильем.
Граждане Казахстана до 25 марта, возвращаясь страну, сдавали ПЦР-тест в аэропорту бесплатно, за счет государства. Потом общественность возмутилась, сказали: почему кто-то делает бесплатно, хотя можно было поставить вопрос просто - сделать тесты платными. Это правило отменили. В результате граждане, которые себя отлично чувствуют и не могут никого заразить, не могут вернуться в страну, пока у них не будет отрицательный тест", - говорит она.
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