Застрявший в Египте с КВИ подросток вернулся в Казахстан

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 8 АПРЕЛЯ - В фонде "Туристік Камкор" считают, что ситуация, сложившаяся с казахстанским подростком не самая сложная для работников сферы туризма, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В фонде уверены , что решение родителей подростка оставить сына в Египте было правильным.

Они приняли единственно правильное решение - оставить молодого человека до получения результатов второго ПЦР-теста. Осознавая потенциальную опасность, которую мог бы представлять их сын для всех на пути его следования в Казахстан", - говорится в сообщении фонда.

В организации также опровергли слухи, что за пребывание и лечение казахстанца платили туристы.

Отель, в котором остановился молодой человек, взял расходы на проживание на себя. Трансфер был также полностью за счет туроператора", - отметили в фонде.

При этом, несмотря на то, что страховой полис к этому времени закончил свое действие, в основу оказания помощи был взят момент получения результатов теста, то есть период действия полиса. Авиабилет был также приобретен страховой компанией.

Никаких проблем с посадкой на борт молодого человека без сопровождения взрослых нет и не было. Никто не обращался в авиакомпании с таким запросом. Более того, молодой человек уже на Родине", - сообщили в фонде.

Напомним , семья из четырех человек отдыхала в Египте и в последний день перед вылетом сдала тест ПЦР. У троих он оказались отрицательным, а у старшего сына - положительным. При этом никаких симптомов болезни у мальчика не было. Представитель туроператора сказал родителям, что им нужно возвращаться, а ребенок должен остаться в отеле и дождаться результата повторного теста. Поскольку 17-летний подросток уже летал самостоятельно в другие страны, родители так и поступили.

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