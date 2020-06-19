Зеленый базар в Алматы оштрафовали и закрыли на месяц

Алматы. 18 июня. Kazakhstan Today - Решением суда Зеленый базар в Алматы закрыт на месяц и оштрафован на 1 млн 722 тыс. тенге, передает Kazakhstan Today.

В ходе онлайн-брифинга главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин отметил, что на сегодня ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией в городе напряженная. В связи с этим были приняты меры для борьбы с распространением коронавируса, в частности, среди сотрудников Зеленого базара.

Рынок "Кок базар" решением суда закрыт на месяц за невыполнение предписания и требований санитарно-эпидемиологической службы, которые были высказаны при мониторинговом визите городского акимата с участием четырех ведомств, наложен штраф на сумму 1 миллион 722 тысячи тенге", - сказал Жандарбек Бекшин.

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