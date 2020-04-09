Жамбылская область закроется на карантин 9 апреля

Тараз. 8 апреля. Kazakhstan Today - С 9 апреля в Жамбылской области вводится режим карантина, передает Kazakhstan Today.

По периметру и на территории области установлены 27 блокпостов, в том числе 7 блокпостов в городе Таразе. На них несут службу сотрудники полиции, военнослужащие и медицинские работники", - сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области.

С 00.00 9 апреля 2020 года запрещается въезд на территорию Жамбылской области и всех населенных пунктов области и выезд с нее всех автотранспортных средств и граждан за исключением:

- медицинских работников и специалистов санитарно-эпидемиологической службы, аварийно-спасательных и коммунальных служб, органов правопорядка;

- персонала фармацевтических компаний, а также сотрудников и специалистов лабораторий, обеспечивающих деятельность медицинских учреждений на служебных и личных автомашинах, без посторонних лиц и членов семьи;

- лиц и автотранспортных средств, необходимых для проведения весенне-полевых и других сельскохозяйственных работ;

- сотрудники служб погребения, ритуальных услуг, а также частные лица, перевозящие умершего в количестве не более 10 человек и не более 3 единиц автотранспорта, при наличии подтверждающих документов;

- лиц, въезжающих/выезжающих для возвращения к месту жительства и лиц, выезжающих и въезжающих по медицинским показаниям;

- лиц и автотранспортных средств, согласно решению оперативного штаба (оперативный штаб определяет порядок выдачи разрешений);

- жителей других регионов и граждан иностранных государств, прошедших карантинную изоляцию в случае выезда из города Тараза по выписке из медицинской карты.

Общественный транспорт будет курсировать согласно графику (с 07.00 до 10.00, с 12.00 до 15.00, с 17.00 до 20.00 часов). Допуск в него разрешен только в средствах индивидуальной защиты.

Услуги службы такси предоставляются официально зарегистрированными организациями, имеющими соответствующие материально-технические возможности, для обеспечения надлежащего санитарно-гигиенического состояния автотранспортных средств.

Разрешена работа АЗС, финансовых институтов, банков, банковских обменных пунктов в штатном режиме.

Запрещается свободное передвижение людей и личного транспорта по территории Жамбылской области, за исключением следующих случаев:

- приобретения продовольственных товаров, лекарственных препаратов и медицинских изделий;

- обращения за медицинской помощью;

- выгула домашних животных в близи от места проживания согласно данным по регистрации, включая временную, не более 30 минут;

- посещения государственных и иных учреждений в целях получения государственной и социальной помощи;

- в случаях непредвиденных ЧС и других случаев, угрожающих жизни и здоровью человека;

- для проведения весенних полевых и других сельскохозяйственных работ (в сельской местности).

При этом запрещается нахождение и передвижение лиц группами более трех человек, за исключением членов одной семьи, несовершеннолетних без сопровождения взрослых, а также без использования средств индивидуальной защиты, в том числе при управлении транспортными средствами.

Акиматам поручено организовать службу поддержки одиноких пожилых людей, инвалидов.

Приостановлена деятельность торгово-развлекательных центров, рынков, всех объектов торговли непродовольственными товарами, автосалонов, салонов продаж автозапчастей, цветочных павильонов, за исключением продуктовых супермаркетов, продовольственных магазинов, аптек, ветеринарных аптек, торговли автозапчастями для сельскохозяйственной техники, кормов для сельхозживотных.

Приостановлена деятельность точек оказания всех видов услуг, за исключением отдельно стоящих боксов (не более двух) для шиномонтажа, отделений АО "Казпочта", гостиниц.

Объекты общественного питания продолжат работу только по принципу "доставки до клиентов" с 10.00 до 22.00.

Запрещен доступ к местам массового скопления населения, в том числе к местам (улицам) для пеших прогулок, паркам, скверам, набережным, площадям, детским игровым, спортивным площадкам и иным местам отдыха горожан.

Всего в регионе зарегистрировано 45 случаев коронавируса , в том числе 11 человек выявлены при пересечении пограничных пунктов пропуска, 6 пассажиров рейса из Дели. В Таразе выявлено 5 случаев, в Кордайском районе - 18, в Меркенском - 2, в Шуском, Мойынкумском и Жамбылском - по одному.





Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 82 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 1,4 млн.

Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения.





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