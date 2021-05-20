Желающих получить вакцину от КВИ становится все меньше

НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - В ходе брифинга в СЦК первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов прокомментировал темпы вакцинации населения от КВИ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Марат Шоранов сообщил, что в апреле количество вакцинированных в сутки составляло 100 тысяч человек. В мае количество желающих получить вакцину намного меньше - от 30 до 60 тысяч человек в сутки.

Первоочередная задача Министерства здравоохранения - обеспечить возможность вакцинации для населения. Мы, как и вы, отмечаем, что активность населения к вакцинации сейчас снижается. Это, в первую очередь, наверное, связано с майскими праздниками, которые только прошли. Мы все-таки надеемся на сознательность и активность населения. Будем усиливать информационно-разъяснительную работу с регионами, с медработниками, поликлиниками, бизнесом для того, чтобы охватить большее количество людей и реализовать планы, которые мы озвучивали ранее, - сказал Марат Шоранов.

Минздрав планирует к сентябрю привить около 10 миллионов человек.

Ранее вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният прокомментировала случаи гибели казахстанцев, незадолго до кончины прошедших вакцинацию от КВИ.

По состоянию на 23.59 18 мая в Казахстане зарегистрировано 364 048 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 2018 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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