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Желающих получить вакцину от КВИ становится все меньше

19.05.2021 28837
НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - В ходе брифинга в СЦК первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов прокомментировал темпы вакцинации населения от КВИ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Марат Шоранов сообщил, что в апреле количество вакцинированных в сутки составляло 100 тысяч человек. В мае количество желающих получить вакцину намного меньше - от 30 до 60 тысяч человек в сутки.
 

Первоочередная задача Министерства здравоохранения - обеспечить возможность вакцинации для населения. Мы, как и вы, отмечаем, что активность населения к вакцинации сейчас снижается. Это, в первую очередь, наверное, связано с майскими праздниками, которые только прошли. Мы все-таки надеемся на сознательность и активность населения. Будем усиливать информационно-разъяснительную работу с регионами, с медработниками, поликлиниками, бизнесом для того, чтобы охватить большее количество людей и реализовать планы, которые мы озвучивали ранее, - сказал Марат Шоранов.

 
Минздрав планирует к сентябрю привить около 10 миллионов человек.
 
Ранее вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният прокомментировала случаи гибели казахстанцев, незадолго до кончины прошедших вакцинацию от КВИ.
 
По состоянию на 23.59 18 мая в Казахстане зарегистрировано 364 048 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 2018 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 
 

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