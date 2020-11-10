Женис Касымбек рассказал о мерах по недопущению распространения COVID-19 в Карагандинской области

Караганда. 9 ноября. Kazakhstan Today - Аким Карагандинской области Женис Касымбек на брифинге в прямом эфире телеканала Saryarqa прокомментировал общую эпидемиологическую ситуацию по коронавирусной инфекции в регионе, передает Kazakhstan Today.

По статистике число заболевших в Карагандинской области не превышает 15-20 человек в сутки. Средний показатель распространяемости инфекции составляет 1,11%. Заполняемость коек в стационарах не превышает 4%. Но мы видим, что во всём мире ситуация тревожная. Поэтому принимаем все необходимые меры по профилактике и недопущению распространения инфекции", - сказал Женис Касымбек.

Он отметил, что в Карагандинской области большое внимание уделяется оперативному вирусологическому исследованию. В регионе функционируют семь ПЦР-лабораторий общей мощностью до 8 тысяч исследований в сутки.

Акцент делается на усилении первичной медпомощи, чтобы как можно раньше выявлять заболевание, изолировать больного и качественно лечить в домашних условиях. Для этого в области работают 288 мобильных поликлинических бригад. Дополнительно приобретено 122 легковых автомобиля и 60 реанимобилей. Парк санитарного автотранспорта скорой помощи до конца года будет полностью обновлён.

К тому же для работы в отдалённых населённых пунктах подготовлено девять передвижных медкомплексов, оснащённых необходимой аппаратурой.

Также с весны этого года увеличен коечный фонд стационаров более чем в 2 раза - с 2200 до 4427 мест. При этом идёт плановая госпитализация и лечение пациентов.

Аким проинформировал, что в Жезказгане начал свою работу новый модульный госпиталь на 200 коек. Его оснастили современным медоборудованием: компьютерным томографом, цифровым рентген-аппаратом, системой медицинских газов, УЗИ, ЭКГ, ИВЛ и другим. Кроме того, на этой неделе в Темиртау должен открыться инфекционный стационар на 250 коек. Подходит к завершению ремонт инфекционного корпуса в Шахтинске. В декабре закончат ремонтировать инфекционное подразделение в Абае и провизорное - в Темиртау.

Сегодня, 9 ноября, открылся инфекционно-провизорный госпиталь на 150 мест в здании института профзаболеваний Медицинского университета Караганды. Так, число коек для лечения КВИ в Карагандинской области будет доведено до 5,2 тысячи. Большое внимание в регионе уделяется и тестированию на коронавирус. В настоящее время в области функционируют семь ПЦР-лабораторий. Их общая мощность - 8 тысяч исследований в сутки. Время ожидания результатов анализов - не более суток. В ноябре планируется открытие ПЦР-лаборатории в Балхаше, а также будет увеличена пропускная способность такого же медучреждения в Жезказгане. Таким образом, общая мощность всех лабораторий составит более 10 тысяч тестов в сутки", - проинформировал Женис Касымбек.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства