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Женщина скончалась в Алматы от коронавируса

18.05.2020, 18:55 5887
Женщина скончалась в Алматы от коронавируса
Алматы. 18 мая. Kazakhstan Today - В Алматы зарегистрирован еще один случай с летальным исходом от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
 
По информации оперативного штаба госкомиссии, погибшая - пациентка 1961 года рождения.
 

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данный случай как летальный от коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

 
Таким образом, число умерших от коронавируса в Казахстане достигло 35 человек.
 
По последним данным, в Казахстане зарегистрировано 6440 случаев коронавируса, 3373 человек уже выздоровели от КВИ.
 

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