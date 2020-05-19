Женщина скончалась в Алматы от коронавируса

Алматы. 18 мая. Kazakhstan Today - В Алматы зарегистрирован еще один случай с летальным исходом от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

По информации оперативного штаба госкомиссии, погибшая - пациентка 1961 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данный случай как летальный от коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Таким образом, число умерших от коронавируса в Казахстане достигло 35 человек.

По последним данным, в Казахстане зарегистрировано 6440 случаев коронавируса, 3373 человек уже выздоровели от КВИ.

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