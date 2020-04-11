Женщина стала первой погибшей от коронавируса в Алматы

Как сообщили сегодня в управлении здравоохранения Алматы, накануне ночью от коронавирусной инфекции скончалась женщина 1956 года рождения, находившаяся в крайне тяжелом состоянии, на ИВЛ.

Пациентка из числа контактных. Положительный анализ выявлен 16 марта. В связи с сопутствующими заболеваниями - хронической обструктивной болезнью легких, хронической сердечной недостаточностью, ишемической болезнью сердца, стенокардией, артериальной гипертензией - 18 марта она была помещена в отделение реанимации для интенсивной терапии. Несмотря на проводимую интенсивную терапию, состояние ухудшалось развитием полиорганной недостаточности, в том числе дыхательной и сердечно-сосудистой. 9 апреля, в 23.20, на фоне прогрессирования сопутствующих заболеваний произошла остановка сердечной деятельности. Реанимационные мероприятия в течение 30 минут были безуспешны. В 23.50 констатирована биологическая смерть", - сказал глава управления Тлеухан Абильдаев.

Он уточнил, что основной диагноз погибшей - коронавирусная инфекция COVID-19, подтвержденный случай; "двусторонняя полисигментарная пневмония, тяжелое течение; двусторонний плеврит, отек легких, синдром Лайелла".

Абильдаев также уточнил, что в настоящий момент в Алматы зафиксирован еще один случай заражения КВИ.

Это 122-й случай. Это женщина 1967 года рождения из числа контактных. Ее состояние средней степени тяжести за счет пневмонии", - сказал он.





В настоящее время в инфекционных стационарах Алматы находятся 96 пациентов с КВИ: у четверых детей состояние удовлетворительное; у 72 больных удовлетворительное; у одного инфицированного состояние очень тяжелое; у четверых больных тяжелое; состояние 19 человек крайней степени тяжести.





26 пациентов выписаны с выздоровлением. В провизорных центрах Алматы находятся 256 человек, из них 29 детей. На карантинной изоляции 384 алматинца. На домашнем карантине под наблюдением медиков 5306 человек.

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