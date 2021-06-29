Житель Нур-Султана с "красным" статусом оштрафован за посещение общепита

НУР-СУЛТАН. 28 ИЮНЯ - За посещение объекта общественного питания с "красным" статусом оштрафован житель столицы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За нарушение домашней изоляции специалистами УСЭК Байконурского района в отношении жителя составлен протокол предусматривающий административную ответственность по части 1 статьи 42 КоАП РК, санкция которой предусматривает штраф 87 510 тенге (30 МРП)", -сообщили в столичном акимате.

По данным ведомства, всего с 5 апреля текущего года на объектах бизнеса, участвующих в проекте Ashyq, выявлены 4039 посетителей, нарушающих домашний карантин. В том числе 1888 посетитель с "красным" статусом (заболевшие коронавирусом), у 2151 человека "желтый" статус (близкие контактные), из которых с 11 по 27 июня выявлен 491 посетитель, нарушающий домашний карантин (инфицированные, имеющие "красный" статус - 247 посетителей, близко контактные, имеющие "желтый" статус, - 244 посетителей).

Кроме того, в столице мониторинговыми группами выявлено проведение двух тоев, на которых находились по 100 человек.

В ресторане Portofino, расположенном в районе Есиль, проводили целый той на 100 гостей. В заведении не соблюдались ограничительные меры, прописанные в постановлении санврача города. Еще в одном ресторане "Бак сарай" в Алматинском районе также проходило мероприятие с участием 100 человек", - уточнили в акимате.

Также к административной ответственности привлекли кафе "Мустанг" в районе Байконыр за нарушение режима карантина, а также бар "Понаехали" в районе Сарыарка за неношение персоналом заведения масок.

Все собранные материалы в отношении нарушителей переданы в районные управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер", - заключили в ведомстве.





Напомним, на сегодняшний день Нур-Султан находится в "красной" зоне. За прошедшие сутки в городе выявлено 507 заболевших КВИ.

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