Житель Туркестанской области устроил кудалык в придорожном кафе

Туркестан. 20 октября. Kazakhstan Today - Ежедневно полицейскими Туркестанской области проводятся рейдовые мероприятия по профилактике и пресечению нарушений требований карантинного режима, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , во время очередных рейдов в Сарыагашском районе полицейские выявили факт проведения владельцем ресторана, расположенного на трассе Шымкент - Жетысай семейного торжества "Бесик той".

Еще один сельчанин арендовал придорожное кафе и организовал в нем проведение кудалыка. Также мобильная группа выявила в сельском округе Куркелес работающий во время карантина ресторан.

В Сарыагаше в одном из ресторанов полицейские остановили семейное торжество "Тусау кесер", которое проводили сразу два местных жителя.

Собранные материалы по данным фактам направили в СЭС для принятия соответствующего решения.

18 октября мониторинговые группы Алматы выявили и пресекли проведение свадебного мероприятия на 80 человек.

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