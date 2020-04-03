Житель Жамбылской области заразился коронавирусом в поезде

Тараз. 2 апреля. Kazakhstan Today - В оперативном штабе Госкомиссии по обеспечению режима ЧП при президенте РК сообщили, что один из жителей Жамбылской области заразился коронавирусом в поезде, а второй, у которого также подтвержден диагноз COVID-19, прибыл в регион из России, передает Kazakhstan Today.

В среду, 1 апреля, в Жамбылской области выявлены 2 новых случая заболевания коронавирусом. Один из заболевших является 41-летним жителем Тараза. Установлено, что в поезде Кызылорда - Петропавловск он находился в контакте с жительницей Туркестанской области, у которой было выявлено заболевание уже по возвращении в родной город. Установлены и помещены в карантинный стационар 8 близких контактных лиц. Взяты анализы на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Также установлены и помещены в карантин 7 пассажиров поезда Кызылорда - Петропавловск, которые находились в контакте с ранее упомянутой жительницей Туркестанской области. Их анализы отрицательные.

Вторым заболевшим является житель Жамбылского района, 1991 года рождения, который 30 марта вернулся в регион из Российской Федерации.

По прибытии, согласно алгоритму, он был госпитализирован в карантинный стационар. После получения положительного результата он переведен в инфекционный стационар. У обоих пациентов состояние удовлетворительное, болезнь протекает в легкой форме, получают необходимое лечение согласно протоколу. Санитарно-эпидемическими службами в очагах по месту их жительства и пребывания проведена дезинфекционная обработка", - уточнили в оперативном штабе.

На утро 2 апреля в мире зарегистрировано 937 127 (+77 136 за сутки) инфицированных. Погибших 47 254 (+5106) человек, Выздоровевших 194 286 (+16 186) человек.

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