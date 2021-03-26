Жителей Алматы планируют вакцинировать в торговых домах и на рынках

По словам представителя УОЗ Алматы, на сегодня в городе работает 35 прививочных кабинетов. Дополнительно планируется развернуть еще 15. Спикер уточнила, что это будут и частные медорганизации.
Прорабатываем вопрос вакцинации населения в торговых домах и рынках. Вопрос отрабатываем, чтобы мы шли сами к населению", - сказала Лаура Мырзагали.
Директор Центра телемедицины также рассказала, что в марте город получил третий транш вакцины в размере 3200 доз из 16 200.
В апреле мы ожидаем 65 200 доз. В мае - также 65 200 доз, в июне - 67 000 доз", - проинформировала она.
Напомним, в Алматы выявили мутации коронавируса, характерные для британского, южноафриканского, бразильского штаммов.
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