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Жителей Алматы планируют вакцинировать в торговых домах и на рынках

25.03.2021 12475
Жителей Алматы планируют вакцинировать в торговых домах и на рынках
АЛМАТЫ. 25 МАРТА - Представитель управления общественного здоровья города Алматы, директор Центра телемедицины Лаура Мырзагали рассказала, что в Алматы прорабатывается вопрос возможности вакцинации жителей Алматы на территориях рынков и торговых домов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам представителя УОЗ Алматы, на сегодня в городе работает 35 прививочных кабинетов. Дополнительно планируется развернуть еще 15. Спикер уточнила, что это будут и частные медорганизации.
 

Прорабатываем вопрос вакцинации населения в торговых домах и рынках. Вопрос отрабатываем, чтобы мы шли сами к населению", - сказала Лаура Мырзагали.

 
Директор Центра телемедицины также рассказала, что в марте город получил третий транш вакцины в размере 3200 доз из 16 200. 
 

В апреле мы ожидаем 65 200 доз. В мае - также 65 200 доз, в июне - 67 000 доз", - проинформировала она.


Напомним, в Алматы выявили мутации коронавируса, характерные для британского, южноафриканского, бразильского штаммов.
 

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