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Жителей Алматы призывают соблюдать карантинные меры

05.04.2021 6697
Жителей Алматы призывают соблюдать карантинные меры
АЛМАТЫ. 5 АПРЕЛЯ - Акимат Алматы призывает жителей к соблюдению карантинных мер, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как напомнили в городском акимате, за 4 апреля зарегистрировано 611 случаев коронавирусной инфекции, из них 519 случаев с симптомами и 92 без симптомов. Всего в инфекционных стационарах находится 3263 человек. Из взрослых - 67 в крайне тяжелом состоянии, 638 - в тяжелом, 2558 в состоянии средней степени тяжести. Выписаны за сутки 89 пациентов, поступили 276.
 
По поручению акима города Алматы в городе работают 40 мониторинговых групп по выявлению и пресечению нарушений карантинных норм, установленных главным государственным санитарным врачом города. 
 
В ночь с 4 на 5 апреля выявлено 9 нарушений установленных ограничений. Из общего числа выявленных 8 объектов относится к ресторанам, кафе и магазинам, 1 сауна. Кроме того, протоколы об административном нарушении составлены на 55 физических лиц.        
 
Всего с 19 марта по 5 апреля выявлено 457 нарушений установленных ограничений, в том числе по:
 
•        Алатаускому району – 15 фактов;
 
•        Алмалинскому району – 90;
 
•        Ауэзовскому району – 79;
 
•        Бостандыкскому району – 74;
 
•        Жетысускому району – 36;
 
•        Медеускому району - 61;
 
•        Наурызбайскому району – 32;
 
•        Турксибскому району - 56.
 
Из общего числа выявленных объектов - 299 относится к ресторанам, кафе и магазинам, 68 компьютерных клубов, 12 бильярдных клубов, 37 СПА-салонов, 21 сауна, 2 кальянных бара, 11 караоке-клубов, 3 лото-клуба, 5 ночных клубов. Административный штраф наложен на 2410 физических лиц.        
 
Несмотря на осложненную эпидемиологическую ситуацию, а также циркуляцию мутированных британского и южноафриканского штаммов КВИ, горожане продолжают организовывать и посещать мероприятия с массовым скоплением людей.
 
К примеру, 3 апреля мониторинговой группой Алмалинского района был выявлен факт нарушения со стороны бар-клуба "Физика", который, несмотря на запрет деятельности, функционировал. Составлены протоколы об административной ответственности в отношении 45 физических лиц. Следует отметить, что это третье нарушение со стороны заведения (ранее судом уже было вынесено решение о приостановлении деятельности на 1 месяц, сроки постановления суда истекли). Материалы по данному юридическому лицу за неоднократные нарушения вновь будут переданы в СМЭС Алматы для приостановления деятельности объекта согласно статье 425 КоАП РК.
 
В Наурызбайском районе пресечено проведение бизнес-тренинга в ресторане "Мара" по адресу: улица Кыдырова, 39. В момент прибытия мониторинговой группы в мероприятии участвовали 50-60 человек. При этом отмечается крайне резкая и грубая реакция со стороны нарушителей. Все материалы переданы для составления административного протокола. Участники были привлечены к административной ответственности в виде штрафа на 30 МРП (87 510 тенге). На хозяина ресторана наложен штраф в размере 230 МРП.
 
Также среди выявленных нарушений:
 
- в Бостандыкском районе проводилось мероприятие по адресу: улица Байшешек, дом 74, где находилось около 40 посетителей; 
 
- в Алмалинском районе функционировал лаунж-бар "Биографи", где находилось около 40 человек;
 
- в Медеуском районе функционировал лаунж-бар Friendli, где находилось около 40 человек;
 
- в Бостандыкском районе функционировал лаунж-бар Papa Pipe, где находилось около 40 посетителей.
 

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