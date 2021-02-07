Жителей Алматы призывают сохранять карантин, несмотря на переход в "зеленую" зону

Алматы. 6 января. Kazakhstan Today - Несмотря на переход Алматы в "зеленую" зону по темпам распространения коронавирусной инфекции в городе все еще сохраняются некоторые ограничения. Санитарные врачи призывают жителей и гостей города соблюдать меры профилактики, чтобы не допустить новой вспышки заболевания, передает Kazakhstan Today.

Нахождение города Алматы в "зеленой" зоне свидетельствует об уменьшении количества заболеваний, которые ежедневно регистрируются в системе специального мониторинга учреждений здравоохранения. Но нельзя сказать, что опасность заражения снижена, потому что COVID-19 имеет тенденцию к быстрому распространению при несоблюдении специальных мер предосторожности. Поэтому последним постановлением главного санитарного врача Алматы установлены ограничения, соответствующие в некоторой части "желтой" зоне в городе. Если жители города будут пренебрегать данными ограничениями, ситуация может осложниться", - прокомментировала заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Асель Калыкова.

Она напомнила о мерах профилактики: отказаться от проведения торжественных мероприятий, не посещать места массового скопления людей, в случае посещения обеспечить применение медицинских масок, содержать руки в чистоте, не прикасаться руками к лицу, соблюдать личную гигиену, тщательно мыть руки, при отсутствии возможности для соблюдения гигиены рук использовать санитайзеры.

В случае увеличения количества заражений карантинные меры вновь будут ужесточены.

Зоны эпидемической ситуации определяются с помощью специальной компьютерной программы, которую применяет Национальный центр общественного здоровья Министерства здравоохранения. В работу по установлению указанных зон мы вмешаться не можем. Данный центр ежедневно анализирует данные мониторинговых отчетов лабораторных результатов с учетом количества зарегистрированных положительных результатов, численности населения региона и других коэффициентов", - отметила Асель Калыкова.

Напомним, за последние сутки в Алматы зарегистрировано 120 новых случаев коронавирусной инфекции . Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, Алматы находится в "зеленой" зоне. В "красной" зоне остаются Акмолинская и Павлодарская области, в "желтой" - Нур-Султан, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.

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