Нур-Султан. 15 июня. Kazakhstan Today - Жителей столицы призывают не проводить семейные торжества и отказаться от походов в гости, передает Kazakhstan Today.

Горожанам необходимо соблюдать строгие саннормы: носить маски (в местах массового скопления людей, особенно в закрытых помещениях), по мере возможности не посещать места массового скопления людей, обрабатывать руки антисептиком и соблюдать социальную дистанцию, сообщил аким Нур-Султана Алтай Кульгинов.

Стоит воздержаться от походов в гости и семейных торжеств, также не собираться большими группами людей, риски еще не сняты. Соблюдая меры предосторожности, вы обезопасите себя и своих близких. В городе зафиксированы семейные очаги: один человек заразил всех членов семьи - престарелых родителей, детей, супруга. В целях недопущения распространения инфекции в городе (местах массового скопления людей) на постоянной основе проводим дезинфекционные работы. Кроме того, на территории поликлиник и больниц увеличим количество дезинфицирующих тоннелей и тепловизоров", - подчеркнул он.

Он отметил, что нельзя недооценивать последствия для организма от COVID-19.

Несоблюдение и игнорирование саннорм горожанами может сказаться на мгновенной вспышке инфекции, которая может охватить весь город, этого нельзя допустить. Иначе мы будем вынуждены вернуться к строгому режиму карантина", - резюмировал Алтай Кульгинов.

Напомним, в Нур-Султане зарегистрировано 2760 случаев коронавируса. Также выявлено 589 бессимптомных носителей инфекции.





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