Нур-Султан. 15 мая. Kazakhstan Today - Руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова в ходе онлайн-брифинга сообщила о снижении фактов заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице, передает Kazakhstan Today.

По словам Кисиковой, с начала мая среднее значение прироста КВИ в Нур-Султане составило - 4,4%. Снижение произошло на 20,5%.

Если с 20 по 30 апреля рост заболеваемости составлял 5,3%, то за две недели мая среднее значение роста составило 4,4 %", - сказала она, отметив, что в связи со снятием в стране режима ЧП и снижением прироста заболеваемости, разрешено возобновление основной деятельность некоторых медицинских организаций, которые ранее были задействованы в мероприятиях по ликвидации коронавирусной инфекции.

Кисикова также сообщила, что жителей столицы с признаками ОРВИ будут доставлять в территориальные поликлиники.

Ранее функционировавшая обсервационная поликлиника по улице Желтоксан прекратила свою работу. Теперь все пациенты с клиникой ОРВИ будут доставляться в территориальные поликлиники, а в ночное время - в Железнодорожную больницу", - уточнила она.

По ее словам, умершая от КВИ женщина 1958 года рождения была врачом в частной клинике.

Она на протяжении порядка десяти дней была дома, занималась самолечением. После этого она вызвала скорую, ее положили в реанимацию в инфекционный блок и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 18 апреля перевели в Республиканский центр интенсивной терапии. Пациентку лечили согласно протоколу, но, несмотря на реанимационные мероприятия, она скончалась 13 мая", - сообщила Кисикова.

Также от коронавируса скончался мужчина 1977 года рождения. Выяснилось, что мужчина был в близком контакте со своим родственником, который также болел КВИ.

Четыре дня был на домашнем карантине. 17 апреля скорая помощь доставила его в инфекционную больницу. Так как его состояние ухудшилось, 22 апреля его перевели в реанимацию. Больной последние два года страдал другими заболеваниями", - сказала Кисикова.

По ее словам, на 15 мая в Нур-Султане зарегистрировано 1173 случая коронавирусной инфекции, из них 588, или 44 пациента, выписаны после выздоровления. Из общего числа заболевших КВИ 4% составляют тяжелой степени тяжести, 17% - средней и 79% - легкой степени тяжести. На текущую дату в стационарах данного профиля находятся 1423 пациента. От коронавирусной инфекции лечение получает 661 пациент.





Из числа пациентов с КВИ у четверых состояние стабильно тяжелое, один пациент находится на искусственной вентиляции легких. У остальных пациентов состояние удовлетворительное", - сказала она.





На этом же брифинге главный санитарный врач столицы Жанна Пралиева напомнила, какие объекты смогут начать работу с 18 мая.





С 18 мая разрешается работа объектов общепита. Это кафе, рестораны с проектным числом посадочных мест до 50, включая летние кафе на открытом воздухе. Также это работа дежурных групп в детсадах, коррекционных кабинетов только для индивидуальных занятий", - сказала Ж. Пралиева, отметив при этом, что рассматривается вариант возобновления работы торгово-развлекательных центров (ТРЦ) без зрелищных и развлекательных объектов, общепитов, фудкортов, салонов красоты в части оказания услуг по маникюру, педикюру, косметологических услуг.





Напомним, по состоянию на 15 мая в Нур-Султане выявлено 1173 случая коронавирусной инфекции. Выздоровел 541 человек, скончались 5.

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