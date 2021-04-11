Жители Алматы могут получить вакцину от коронавируса в прививочных пунктах в ТРЦ и на рынках

Фото: пресс-служба акимата Алматы

АЛМАТЫ. 10 АПРЕЛЯ - Сегодня в Алматы для всех желающих открыты прививочные пункты в торгово-развлекательных центрах и на рынках. Свою работу они начали в 10.00, принимать пациентов начали по записи, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Несмотря на то, что торгово-развлекательный центр "Москва" сегодня не работает, прививочный пункт начал функционировать. Охрана впускает в здание записанных и приглашенных на вакцинацию, достаточно об этом предупредить сотрудника службы безопасности. К полудню в прививочном пункте ТРЦ вакцину от коронавируса получили порядка 55 горожан.

Как отметила ответственный дежурный прививочного пункта ТРЦ "Москва" Гульдана Тулешова, медработники приступили к работе с 10.00 и продолжат вакцинировать алматинцев до 20.00. Предварительно врачи обзванивали горожан, прикрепленных к поликлинике №16 Алматы, также на вакцинацию записывались посредством eGov. За четыре часа медики привили порядка 50 человек, вакцинация идёт полным ходом. Причем желающих много.

Самому молодому привитому от коронавируса 18 лет, самой возрастной оказалась 87-летняя алматинка.

В прививочном пункте работают 2 врача-терапевта и медсестры, столпотворения нет, соблюдается масочный режим, социальная дистанция, ожидающие рассажены вдали друг от друга. Предварительно все проходят регистрацию, а затем осмотр врача, после, если нет противопоказаний, пациента направляем в процедурный кабинет", - объяснила алгоритм Гульдана Тулешова.

Отметим, что алматинцы сознательно подошли к вакцинации, добровольно записываются и приходят в пункты, расположенные как в поликлиниках, так и на базе ТРЦ.

Среди привитых сегодня 72-летняя пенсионерка, ветеран здравоохранения Наталья Михайлова.

Я прекрасно понимаю, что только благодаря вакцинации мы сможем сформировать иммунитет и победим эту инфекцию. Так же, как в свое время мир победил чуму, оспу. Даст бог, победим коронавирус, если все получат вакцину", - сказала Наталья Тихоновна.

После проверки самочувствия пенсионерку пригласили в процедурный кабинет, где ей сделали прививку вакциной "Спутник V". По словам женщины, чувствовала она себя хорошо, особенно отметила подход медицинского персонала, который все доходчиво разъясняет всем пришедшим в прививочный пункт. Дает рекомендации.

Напомним, что сегодня на базе ТРЦ и рынков развернули работу прививочные пункты от городских поликлиник. Жителей Алматы приглашают на вакцинацию, записаться можно посредством мобильного приложения E-Gov mobile, а также через платформу электронного правительства E-Gov. Кроме этого привычным способом, обратившись в любое медицинское учреждение.

Список ТРЦ, где проводят вакцинацию:

ЦОН "Алмалы Атамекен" (улица Толе би, 160, угол улицы Ауэзова, 1-й этаж);

ТРЦ "MEGA Park" (улица Макатаева, 127/1, цокольный этаж);

ТЦ "Бакорда" (проспект Рыскулова, 103/21-б, 2-й этаж – 4-й, 5-й, 6-й бутики);

ТРЦ "Спутник" (микрорайон Мамыр-1, 8-а, цокольный этаж);

ТРК "GRAND PARK" (улица Кабдолова, 6-й блок, вход снаружи);

ТРЦ "Moskva Metropolitan" (микрорайон 8, 37/1, 2-й этаж, фуд-корт);

ТРЦ "Almaty Mall" (улица Жандосова, 83, 1-й этаж, возле лифта);

ТРЦ "Asia Park Almaty" (проспект Райымбека, 514-а, 1-й этаж, напротив ресепшн);

MEGA Center Alma-Ata (улица Розыбакиева, 263, 247-а, 1-й этаж, на месте катка);

ТД "ADK" (улица Сатпаева, 90, 2-й этаж, фуд-корт);

ТРЦ "Esentai Mall" (проспект Аль-Фараби, 77/8, 4-й этаж, на месте развлекательного центра NEXT)

ТРЦ "Галерея" (улица Тимирязева, 42, 1-й этаж);

ТЦ "Алтын Тараз" (проспект Абылай хана, 3, 1-й этаж);

ТЦ "Адем" (проспект Рыскулова, 101, 3-й этаж, рядом с фуд-кортом);

ТРЦ "Достык Плаза" (Самал-2, 111, 2-й этаж);

ТЦ "ГУМ" (ул. Кунаева, 21, 1-й этаж);

Рынок "Зеленый базар" (проспект Жибек Жолы, 53, 1-й этаж);

Рынок "Турксиб" (вход со стороны Суюнбая, 3-и ворота);

Рынок "Жетысу-Семиречье" (2-й этаж, сектор С, 4-й, 5-й, 6-й бутики);

ТРЦ "MART Village" (улица Рихарда Зорге, 18, 1-й этаж, 32-й и 36-й бутики).

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