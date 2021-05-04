Жители Алматы получают вакцины против COVID-19 в мечетях и храмах

АЛМАТЫ. 3 МАЯ - Алматинцев стали вакцинировать в мечетях и храмах, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщила главный врач городской поликлиники №8, координатор медицинского объединения Алмалинского района УОЗ Алматы Фарида Агибаева, прививочные пункты развернуты в следующих религиозных организациях:

- "Калкаман" (Наурызбайский район, Аспандиярова, 84);

- "Нур" (Наурызбайский район, Даулеткерея, 118);

- "Музаммиль" (Ауэзовский район, Яссауи, 90);

- "Аль-Мадина" (Жетысуский район, Федорова, 12);

- "Абдулла" (Турксибский район, Баймагамбетова, 183а);

- "Центральная мечеть Алматы" (Медеуский район, Пушкина, 16).

Отмечается, что пункт вакцинации "Центральной мечети Алматы" является передвижным и функционирует во время коллективных богослужений.

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