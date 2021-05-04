Жители Алматы получают вакцины против COVID-19 в мечетях и храмах

АЛМАТЫ. 3 МАЯ - Алматинцев стали вакцинировать в мечетях и храмах, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщила главный врач городской поликлиники №8, координатор медицинского объединения Алмалинского района УОЗ Алматы Фарида Агибаева, прививочные пункты развернуты в следующих религиозных организациях:
- "Калкаман" (Наурызбайский район, Аспандиярова, 84);
- "Нур" (Наурызбайский район, Даулеткерея, 118);
- "Музаммиль" (Ауэзовский район, Яссауи, 90);
- "Аль-Мадина" (Жетысуский район, Федорова, 12);
- "Абдулла" (Турксибский район, Баймагамбетова, 183а);
- "Центральная мечеть Алматы" (Медеуский район, Пушкина, 16).
Отмечается, что пункт вакцинации "Центральной мечети Алматы" является передвижным и функционирует во время коллективных богослужений.
По информации акимата Алматы, на сегодняшний день провакцинировано 222 754 жителей города. За прошедшие сутки прививку получили 2726 человек. Всего в Казахстане провакцинировано 1 378 495 человек.
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