Жители крупного жилого комплекса под Алматы закрыты на карантин

Талдыкорган. 2 апреля. Kazakhstan Today - Жителей жилого комплекса "Асыл Арман" закрыты на карантин под Алматы, передает Kazakhstan Today.

28 марта на карантин закрыли только один подъезд дома №6 жилого комплекса "Асыл Арман". Оцепление было выставлено после того, как 25-летнюю беременную девушку, живущую в этом доме, госпитализировали с коронавирусной инфекцией , пишет портал inAlmaty.kz .





Заместитель акима области и главный санврач региона направились в ЖК 1 апреля, так как был подтвержден еще один случай заражения среди жителей дома.

Сегодня стало известно, что весь ЖК закроют на карантин.

Здесь будет организована врачебная амбулатория, где будет работать медперсонал именно для жителей этого микрорайона. Будет организована продажа продуктов питания по низким ценам. Также постоянно будет проводиться санобработка. С жителями будет проводиться разъяснительная работа", - информировали в пресс-службе акимата Алматинской области.





Территорию оцепили полицейские, также для дежурства по периметру ЖК привлечены военные.





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