Жители ЗКО заранее скидываются на штраф за проведение тоя

Уральск. 6 октября. Kazakhstan Today - Аким ЗКО Гали Искалиев возмутился тем, что люди до сих пор не могут отказаться от проведения массовых семейных мероприятий, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает портал " Мой ГОРОД ", в акимате ЗКО прошло очередное заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Как рассказал главный санитарный врач региона Мухамгали Арыспаев, в области работают 182 мониторинговые группы, которые выявляют нарушения ограничительных мер со стороны западноказахстанцев.

По итогам работы мониторинговой группы за сентябрь составлено 132 протокола за нарушение требований карантина. Жители области оштрафованы на 7,7 млн тенге. Всего выявлено 89 фактов проведения массовых семейных мероприятий, еще 32 факта отсутствия средств индивидуальной защиты, в 11 случаях заведения работали в запрещенное время", - рассказал Мухамгали Арыспаев.

По словам главного санитарного врача области, о проведении массовых семейных мероприятий сообщили восемь жителей ЗКО, в шести случаях уже назначены поощрения.

Аким области Гали Искалиев заявил, что люди стали беспечно относиться к собственному здоровью и здоровью своих близких.

Мне рассказывают, что даже есть такие факты, когда люди заранее скидываются на сумму штрафа. Пользуются тем, что сумма штрафа небольшая, участвующие чуть ли не производят первоначальный взнос. Так делать нельзя, это недопустимо", - возмутился аким.

Гали Искалиев отметил, что если люди не перестанут нарушать требования, вследствие чего увеличится количество заразившихся, то в области вынуждены будут снова вводить строгие ограничительные меры по закрытию объектов предпринимательства.

Напомним, за неделю в РК от КВИ скончался 21 человек. Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 1746 случаев с летальным исходом.

6 октября в Костанайской области, на пропускном пункте "Желкуар", для недопущения распространения коронавирусной инфекции возобновил работу санитарный пост.

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