Жительница Балхаша с положительным ПЦР на COVID-19 успешно родила ребенка

Караганда. 22 июля. Kazakhstan Today - Жительница Балхаша Толганай Адилова, у которой ПЦР-тест на коронавирус дал положительный результат, родила здорового ребенка, передает Kazakhstan Today.

Через несколько дней после родов выяснилось, что сама мама также здорова: скоро ее выпишут вместе с ребенком, пишет eKaraganda

О своей истории Толганай рассказала в соцсети. Дату планового кесарева сечения ей назначили на 3 июня, и за пару недель до этого ее попросили сдать ПЦР-тест - он оказался положительным. Никаких симптомов коронавируса у нее при этом не было. Ее семья тоже здорова и с заболевшими не контактировала.

Меня положили в Центральную больницу Балхаша, в отдельную палату. На осмотр приходили врачи в масках, в очках, в перчатках и в костюмах. Сначала я думала: зачем столько надевать на себя, я не больна вирусом, и вообще не верила в этот COVID-19. Когда начали готовить операционную, врачи надевали на себя по два костюма, очки, маски, перчатки - мне стало страшно. Огромное спасибо врачам, которые благополучно провели операцию: я и мой малыш живы и здоровы. Несмотря на то, что медикам было жарко в этих костюмах - тело не дышит (знаю, поскольку мне надевали его, когда водили на УЗИ и рентген после операции). Операция была сложной. При рождении первого ребенка кесарево я перенесла гораздо легче, а здесь и судороги были во время операции, и после было тяжело, и для восстановления потребуется немало времени", - рассказала Толганай.

Санитарки каждый день проводили влажную уборку и кварцевание в палате женщины. После окончания операции ей не дали даже обнять ребенка из-за положительного ПЦР.

Мой малыш лежал в соседней палате и питался смесью. У малыша тоже взяли тест на вирус. Было очень тяжело наблюдать своего ребенка из другой палаты, слышать, как он плачет, и не иметь возможности подойти и взять на ручки свое дитя. На следующий день после операции сняли рентген и провели компьютерную томографию. Еще через три дня рентген показал, что легкие чистые. Врачи сказали, что скоро мне дадут ребенка и выпишут, и пока надо находиться домашнем карантине", - делится Толганай Адилова.

Молодая мама благодарна врачам и всему медперсоналу за то, что они помогают людям победить КВИ, рискуя своим здоровьем и жизнью.

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