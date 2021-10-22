Жительница Москвы скончалась от COVID-19, намеренно заразив себя и родных

МОСКВА. 21 ОКТЯБРЯ - Жительница Москвы умерла от коронавируса, специально заразив себя и родственников. Об этом на своей странице в Facebook заявил медицинский директор клиники "Семейная" Павел Бранд, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Медик опубликовал в соцсети переписку своего знакомого, 42-летняя одноклассница которого, как утверждается, хотела заразить "в легкой форме" всех членов своей семьи. Женщина считала, что для легкого течения болезни якобы необходимо заразиться коронавирусом от того, кто переносит его в легкой форме, пишет РИА "Новости"

Согласно переписке, она вместе с двумя дочерьми пошла к заболевшей подруге. В итоге вся семья, в том числе и муж, заразились коронавирусом. Сама женщина серьезно заболела, но долго не хотела обращаться за помощью к медикам и позднее умерла в больнице.

Из переписки следует, что на данный момент ее младшую дочь перевели из реанимации в отделение, муж покойной и ее вторая дочь перенесли инфекцию в легкой форме.