Жителя Павлодара осудили за поддельную справку об отрицательном ПЦР-тесте

ПАВЛОДАР. 31 МАРТА - Сотрудниками полиции Успенского района Павлодарской области совместно с работниками больницы был выявлен факт использования жителем Павлодара поддельного медицинского документа с отрицательным результатом на COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает Polisia.kz , на такой шаг мужчина пошел для того, чтобы избежать госпитализации на карантин после пересечения государственной границы с Россией.

По данному факту полицией было проведено досудебное расследование по части 3 статьи 385 УК РК. Затем дело было направлено в суд. Успенским районным судом мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 20 МРП.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства