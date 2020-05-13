Жителям Мангистауской области запретили выходить на улицу после 19.00

Актау. 12 мая. Kazakhstan Today - В Мангистауской области с 11 мая свободное передвижение граждан и личного автотранспорта на улицах в населенных пунктах сокращено на два часа, передает Kazakhstan Today.

Время передвижения личного автотранспорта и жителей c 11 мая в вечернее время суток ограничено с 17 часов до 19 часов. Ранее гражданам можно было передвигаться до 21 часа. Общественный транспорт до 25 мая работать не будет. Это связано с несоблюдением жителями карантинного режима, пишет Lada.kz

Игнорируются также требования к прогулке детей на детских площадках, возле домов дети в большинстве своем играют до полуночи. В 19 часов вечера все жители должны находиться дома. Авиасообщения возобновляться не будут, поскольку прирост заболеваемости в регионе сохраняется и составляет 8,1% в сутки. Въезд на территорию области, сообщения внутри области также запрещены", - сообщил на брифинге главный государственный санитарный врач Мангистауской области Ергали Сыдыманов.

По его словам, совместно с управлением образования решается вопрос о том, в каких детских садах будут открываться группы на время карантина. В них детей смогут приводить работающие родители. Если они сопровождают ребенка в группу, необходимо предъявить справку о состоянии своего здоровья (пройти ПЦР-обследование на коронавирус). Необходимо также разрешение (справка) для ребенка на посещение детского сада от участкового врача. Справка требуется и в том случае, если ребенок не посещал сад в течение трех и более дней. Также родителям необходимо предъявить справку с места работы.

Отметим, что на сегодняшний день в Мангистауской области подтверждено 130 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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