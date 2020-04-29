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Жителям Нур-Султана разрешили заниматься спортом на улице

28.04.2020, 12:25 8425
Жителям Нур-Султана разрешили заниматься спортом на улице
Нур-Султан. 28 апреля. Kazakhstan Today - Жителям Нур-Султана разрешили заниматься спортом на улице, передает Kazakhstan Today.
 

В Нур-Султане разрешили бегать и заниматься на спортплощадках. Но атлетам следует придерживаться ранее озвученных ограничений", - сообщили в Оперативном штабе Госкомиссии по соблюдению режима ЧП. 

 
Уточняется, что заниматься спортом и бегать разрешатся с 6 утра во дворе либо вокруг него или же в шаговой доступности от места проживания. 
 
Данные ограничительные меры предпринимаются для того, чтобы минимизировать контакты людей и снизить распространение коронавирусной инфекции, отметили в Штабе.
 
Напомним, 27 апреля президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил с заявлением о продлении режима чрезвычайного положения до 11 мая. Вместе с тем Госкомиссия по обеспечению режима ЧП готова пойти на смягчение карантинного режима.
 
На сегодняшний день в Казахстане коронавирусом заразились 2860 человек. 725 человек выздоровели, 25 скончались.
 

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