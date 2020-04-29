Нур-Султан. 28 апреля. Kazakhstan Today - Жителям Нур-Султана разрешили заниматься спортом на улице, передает Kazakhstan Today.

В Нур-Султане разрешили бегать и заниматься на спортплощадках. Но атлетам следует придерживаться ранее озвученных ограничений", - сообщили в Оперативном штабе Госкомиссии по соблюдению режима ЧП.

Уточняется, что заниматься спортом и бегать разрешатся с 6 утра во дворе либо вокруг него или же в шаговой доступности от места проживания.

Данные ограничительные меры предпринимаются для того, чтобы минимизировать контакты людей и снизить распространение коронавирусной инфекции, отметили в Штабе.

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