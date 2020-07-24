Жителям столицы рекомендуют воздержаться от поездок в туристские зоны

Нур-Султан. 23 июля. Kazakhstan Today - В рамках борьбы с ростом заболеваемости коронавирусом и усилением карантинных мер туристские зоны будут закрыты, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба департамента полиции Нур-Султана, при выезде из города выставлены посты, где сотрудники полиции проводят с гражданами разъяснительные беседы о том, что ограничено движение автотранспорта в зоны отдыха, а также предупреждают о необходимости соблюдения масочного режима и правил социального дистанцирования.

Ограничительные меры будут находиться все время на особом контроле. Для борьбы с коронавирусом жителям и гостям столицы необходимо с пониманием отнестись к ситуации и воздержаться от поездок в зоны отдыха, где проводится купальный сезон, не посещать места массового скопления людей", - сказал начальник местной полицейской службы департамента полиции Нур-Султана Госман Жакин.

За прошедшие сутки в столице мобильными группами, в числе которых полицейские, эпидемиологи, волонтеры, представители местных исполнительных органов выявлено 34 нарушения карантина, из них 25 за нарушение обязательного требования по ношению масок и соблюдению социальной дистанции и 9 нарушений субъектами предпринимательства, которые работали в запрещенное время.

Материалы о нарушениях переданы в местный исполнительный орган здравоохранения - департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг.

Департамент полиции Нур-Султана призывает граждан к ответственному поведению в общественных местах и соблюдению санитарных норм, а также рекомендует гражданам не выезжать за пределы города с целью недопущения распространения коронавируса.

Ранее эксперт заявил о спаде заболеваемости COVID-19 в Нур-Султане.

В Алматинской области с 23 июля закрыли въезд в Тургеньское и Иссыкское ущелья. На Капшагае до окончания карантина приостанавливается деятельность зон отдыха.

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