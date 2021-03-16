Злостных нарушителей карантинных мер назвали в Бостандыкском акимате Алматы

Алматы. 15 марта. Kazakhstan Today - В акимате Бостандыкского района Алматы назвали заведения, которые чаще остальных допускают нарушения карантинных ограничений, передает Kazakhstan Today.

В ходе онлайн-брифинга представители районного акимата напомнили, что с 10 марта город находится в самой опасной зоне риска заражения COVID-19.

В 2020 году зафиксировано 3014 случаев заболевания, с начала этого года 681 человек заболел коронавирусом. За последние три дня выявлено 73 заболевших. Если ранее в день регистрировали около 10 случаев, то сейчас это число выросло в 2-3 раза", - сообщил аким Бостандыкского района города Алматы Алтай Рахимбетов.

По словам главы районного акимата, не все предприниматели осознают важность ограничений.

Продолжают работу ночные клубы, караоке, компьютерные клубы, люди проводят массовые зрелищные мероприятия, в том числе на дому. Анализ мест заражения показал, что в основном идет рост заражений при посещении общественных мест, торгово-развлекательных центров и торговых домов - 22%, рынков - 13%, при поездках в общественном транспорте - 25%, на работе - 15%, контактные по дому - 15%", - отметил Рахимбетов.

Район регулярно мониторит общественные места, увеличив число спецгрупп до семи. С начала года мониторинговые группы района, в состав которых входят сотрудники акимата, МПС, "Атамекен" и Nur Otan, проверили1 233 объектов. Были приняты меры административного воздействия в отношении 27 юридических лиц (сумма штрафа 9,8 млн тенге) и 144 физических лиц (сумма штрафа 6,3 млн тенге).

На усиленный режим работы мониторинговые группы перешли в минувшие выходные. С 12 по 14 марта они проверили 131 объект. Было выявлено 80 нарушений, в результате составлено 60 административных протоколов на физические лица за нарушение масочного режима и 20 рапортов на юридические лица.

Среди злостных нарушителей карантинного режима были названы:

1. Караоке Crystal, проспект аль-Фараби, 7, к5а

2. Гастробар Gastreat, проспект Гагарина, 287-б

3. Рестобар ВанГог, улица Байзакова, 280

4. Ночной клуб Queer, проспект Абая, 10

5. Лаундж бар BE TO BEE, улица Жарокова, 124

6. Компьютерный клуб STRONG, улица Масанчи, 100

7. Развлекательный комплекс Vivaldi, улица Айманова, 208-а

8. ночной клуб "Жесть", улица Розыбакиева, 234

9. ресторан NINO, проспект аль-Фараби, 140-а

10. Компьютерный клуб Cyber Sport, улица Масанчи, 100.

В суд переданы материалы по девяти объектам: вынесены решения суда по пяти объектам (ресторан "Бэрібір в Шатрах", ресторан "Sunset", Таверна "Шмель", арендодатель ночного клуба "Queer", батутный парк "Kango"), в работе материалы по четырем объектам (ресторан "Нино" проспект аль-Фараби,140-а, ночной клуб Queer, Абая, 10 - арендатор, лаунж-бар "Мята Платинум", проспект Абая, 26-г, караоке Ministry, проспект аль-Фараби, 19 к1б).

В прошедшие выходные все крупные торговые центры площадью свыше 2000 квадратных метров были закрыты, но мониторинговая группа зафиксировала функционирование отдельных арендаторов ТРК АДК, в связи с чем были приняты меры административного взыскания", - отметил аким района.

Особое внимание уделяется работе общественного транспорта. Только за утренние часы пик 15 марта было выявлено большое количество людей, нарушающих масочный режим. Приняты соответствующие меры. Работа в данном направлении продолжается.

Одной из действенных мер по борьбе с коронавирусом является вакцинация. Первым этапом вакцинации стали работники медицины, на сегодняшний день провакцинированы 792 медицинских работника. Сейчас проходят вакцинацию работники образования и сотрудники полиции", - сообщил он.

В связи с наступлением праздника Наурыз и предстоящими праздничными днями аким района обратился к жителям города с просьбой проявить ответственность и соблюдать дистанцию и карантинные меры.

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