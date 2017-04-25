14 лет колонии строгого режима получил изнасиловавший восьмиклассницу отчим в Костанайской области

Костанай. 25 апреля. Kazakhstan Today - На днях специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области огласил приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего Д. по пункту 3 части 3 статьи 120 УК РК (Изнасилование заведомо несовершеннолетней).

"Д. на протяжении восьми лет проживал в одном из сел Костанайской области с матерью потерпевшей девочки 2002 года рождения. Работал механизатором в одном из крестьянских хозяйств. Падчерица все эти годы его называла "дядей Д.". В тот вечер 30 октября 2016 года мама восьмиклассницы находилась на ночном дежурстве. Дома оставались Д. с падчерицей. Отчим, воспользовавшись тем, что девочка не в состоянии оказать сопротивление в силу малолетнего возраста, надругался над ней", - отметили в пресс-службе Костанайского облсуда, передает Kazakhstan Today.

Несколько лет назад попытка совершения действий сексуального характера над несовершеннолетней уже была. В 2012 году мать тогда еще 9-летней девочки застала своего сожителя за непристойным занятием в отношении дочери. После скандала и мольбы о прощении женщина его простила.

По словам матери девочки, ранее дочь была веселой, но после случившегося резко изменилась, появилась склонность к суициду.

"Суд признал Д. виновным в содеянном, назначив ему наказание в виде 14 лет лишения свободы колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с него в пользу потерпевшей 1 млн тенге морального вреда. Приговор в законную силу не вступил", - резюмировали в пресс-службе.

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