4,5 млн тенге заплатит за взятку директор института судебных экспертиз в Караганде

Караганда. 26 декабря. Kazakhstan Today - В Караганде за получение взятки осудили директора института судебных экспертиз. За коррупционное преступление Жанат Ибатов оштрафован на 4,5 млн тенге, передает Kazakhstan Today со ссылкой на КТК
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За получение взятки в 70 тыс. тенге положено выплатить её 60-кратный размер. Сумму необходимо погасить в течение трех лет.
Согласно материалам дела, Ибатов направлял родных умерших в частную организацию. Вскрытие и ритуальные услуги там оказывали платно. За предоставленных клиентов предприниматели платили от 35 до 40 тыс. тенге.
Сам осужденный свою вину отрицал и заявил, что в институте судебных экспертиз действовала группа, о которой едва назначенный руководитель якобы ничего не знал.
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