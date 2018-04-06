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Алматинка задержана в Москве при попытке продать своего годовалого ребенка за $20 тыс.06.04.2018
  • Фото: lenta.ru
Криминал  16:31

Москва. 6 апреля. Kazakhstan Today - Алматинка задержана в Москве при попытке продать своего ребенка за $20 тыс., передает Kazakhstan Today.

"По версии следствия, не позднее декабря 2017 года женщина, находясь на территории Алматы, разместила в группе одной из социальных сетей объявление о поиске приемных родителей для своего ребенка, 2017 года рождения", - сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Москве.

По информации ведомства, за продажу своего ребенка женщина потребовала $20 тыс, что эквивалентно 1 177 800 рублям.

"После этого 5 апреля 2018 года женщина совместно с ребенком прибыла на территорию города Москвы для совершения сделки купли-продажи. Проследовав с предполагаемыми покупателями, в роли которых выступили оперативные сотрудники ГУ МВД России по городу Москве, в квартиру по Большой Тульской улице, женщина написала отказ от ребенка и передала его покупателю. В тот же день участники сделки направились в московский банк для передачи матери ребенка денежного вознаграждения, где последняя была задержана", - рассказали в Следственном комитете.

В пресс-службе также проинформировали, что следственными органами в отношении 33-летней женщины возбуждено уголовное дело по пунктам "б", "г", "з" части 2 статьи 127.1 УК РФ (Торговля людьми).

В настоящее время мальчик помещен в дом ребенка в связи отсутствием его родственников на территории РФ. В ходе расследования дела следователи намерены направить запрос о правовой помощи в Казахстан на предмет установления местонахождения и допроса родственников фигурантки, а также биологического отца мальчика.
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