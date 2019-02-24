Автоворы похитили деньги и вещи на 9,5 млн тенге из машины в Туркестанской области

Туркестан. 15 февраля. Kazakhstan Today - Автоворы похитили деньги и ценности более чем на 9,5 млн тенге из машины в Туркестанской области, передает Kazakhstan Today.

Осенью прошлого года в полицию обратился житель Сарыагашского района с заявлением о том, что из его автомашины неизвестные похитили крупную сумму денег, часы и документы. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, превысила более 9,5 млн тенге. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Сарыагашского РУП по статье 188 УК РК (Кража)", - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

По информации ведомства, в Сарыагашском РУП для раскрытия этой кражи создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников. По камерам видеонаблюдения, зафиксировавших приметы автомашины подозреваемых, оперативники вышли на след подозреваемых и задержали одного из них. Второго соучастника преступления задержали в течение месяца в ходе розыскных мероприятий.

Задержанными оказались жители Шымкента, причастные к еще одной краже из авто на сумму около 200 тыс. тенге. Установлено, что подозреваемые разбивали стекла автомашин, забирали ценные вещи и деньги, а затем скрывались", - рассказали в полиции.

Также в полиции отметили, что часть краденого имущества изъята и возвращена законным владельцам. Материалы досудебного расследования по фактам краж чужого имущества с обвинительным актом направили в суд.

Полицейские рекомендуют гражданам не оставлять автомашины и другое имущество без присмотра, не оставлять двери и окна машин открытыми, а ключи в замке зажигания.

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